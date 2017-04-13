شهد مخيم عين الحلوة في صيدا ليلة متوترة بعد تجدد اطلاق النار أكثر من مرة بين حي الطيرة ومنطقة جبل الحليب، وقد بلغت الاشتباكات أشدَّها بعيد منتصف الليل بنصف ساعة، اذ سمعت أصوات رشقات نارية كثيفة من الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة مع إلقاء عدد من القذائف الصاروخية والقنابل اليدوية ورصاص القنص.

وكانت الإشتباكات الاربعاء ما زالت متواصلة على محور جبل الحليب - حي الطيري - سوق الخضار على الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة، مع سماع رشقات نارية كثيفة من كافة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة وإطلاق القذائف الصاروخية بين الحين والآخر يتردد صداها في أرجاء مدينة صيدا وضواحيها.

ورجحت مصادر أمنية فلسطينية أن تنتشر "القوة المشتركة" في حي الطيري الاربعاء، بعد تأخر ملحوظ بسبب استكمال الاستعدادات اللوجستية وإجراء المزيد من الاتصالات لتأمين انتشار ناجح.

تجدر الاشارة الى ان الاشتباكات التي وقعت في عين الحلوة بين "القوة المشتركة" وحركة "فتح" من جهة ومجموعة بدر من جهة ثانية، منذ خمسة أيام حصدت أكثر من تسعة قتلى فيما سقط أكثر من 50 جريحا إصابة بعضهم خطرة.