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رقم الخبر: 191069 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 19:52 الاقسام: عربيات  
نواب كويتيون يطالبون باستجواب رئيس الوزراء

نواب كويتيون يطالبون باستجواب رئيس الوزراء

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الأربعاء، أن ثلاثة نواب تقدموا بطلب لمجلس الأمة (البرلمان) لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، بشأن ما وصفوه بمخالفة القانون وسوء استغلال السلطة وتفشي الفساد وتجاوزات أخرى.

ويعتبر تقديم طلب استجواب لرئيس الوزراء أمر نادر الحدوث في البرلمان الكويتي وغالبا ما يؤدي إلى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقالت الوكالة إن النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد براك المطير قدموا طلب الاستجواب الذي يتألف من خمسة محاور.

وأبرز ما شملته المحاور "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة" في إصدار مراسيم بسحب أو إسقاط الجنسية الكويتية عن بعض حامليها وتفشي الفساد وزيادة الأعباء على المواطنين.

كما رأى النواب الثلاثة أن الحكومة لم تعد برنامج عملها على أسس سليمة.

وتمثل المعارضة نحو نصف أعضاء مجلس الأمة الحالي المؤلف من 50 نائبا والذي جرى انتخابه في نوفمبر الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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