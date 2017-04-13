اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 21 فلسطينيا خلال حملة مداهمات نفذتها صباح الأربعاء، في الضفة الغربية ومدينة القدس، إضافة إلى نائب مقدسي من مكان إقامته بمدينة البيرة بالضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صادر عنه الاربعاء، أن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من القدس، فيما اعتقل المواطن فايز وردة، من محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى النائب المبعد عن القدس أحمد عطون، وذلك بعد دهم منزله في البيرة، ليرتفع عدد النواب المعتقلين إلى (13) نائبا.

من جانب آخر حذرت اللجنة النضالية للأسرى في سجن هداريم، والمشكلة من مختلف الفصائل، إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أي تصعيد تجاه الأسرى الذين سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 أبريل الجاري، وفي مقدمتهم المناضل مروان البرغوثي.

وطالبت اللجنة، حسب تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الثلاثاء، إدارة مصلحة السجون بضرورة الاستجابة للمطالب الحياتية التي سيخوض الأسرى الإضراب من أجل تحقيقها، وحملوها المسؤولية عن أية عواقب قد تترتب على هذه الملحمة.

ووجهت اللجنة نداءً لكل أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة المشاركة في أوسع حراك شعبي وأهلي مع إضراب الحرية والكرامة منتصف الشهر الحالي، من أجل إسناد الأسرى في معركتهم المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة النضالية، مكونة من كل من الأسير إسماعيل عارف وعمار مرضى عن حركة فتح، وشادي عمور عن حركة حماس، ومهند الشيخ إبراهيم عن حركة الجهاد الإسلامي، ووجدي جودة عن الجبهة الديمقراطية.