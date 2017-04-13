* قصف مواقع للجيش السعودي في عمق جيزان.. وتدمير مدرعة لهم * اقتحام تبة العلم بصرواح وصد زحف المرتزقة في البيضاء

أطلقت قوات الجيش واللجان الشعبية فجر الأربعاء صاروخا باليستيا من نوع قاهر 2 على قوات الغزو في المخا غرب البلاد.

وصد الجيش واللجان الشعبية زحفا استمر لساعات طويلة على جبل النار بالمخا أدى إلى مقتل العشرات بينهم ضباط وجنود سودانيين وإحراق 7 آليات.

وأعلن جيش النظام السوداني عن مقتل خمسة من جنوده بينهم ضابط وجرح 22 آخرين في عملية عسكرية في اليمن دون أن يحدد مكان وتأريخ العملية.

وكانت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية كشفت في الـ 28 من مارس المنصرم، عن صاروخ باليستي جديد " قاهر2 M " متوسط المدى، بعد أن ضربت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاثة منه في وقت واحد ولأول مرة.

كما أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، صاروخا نوع زلزال-1 محلي الصنع على تجمعات المرتزقة في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر محلي بأن صاروخية الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في محيط مجمع المتون بالمحافظة، محققا إصابة مباشرة.

وفي تعز أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات قوات الغزو والمرتزقة في المخا.

وفي المكان نفسه قتل القيادي المرتزق السلفي / رايد اليافعي (أبو هارون) مع 18 من مرافقيه في مواجهات أمس الاول حول جبل النار.

أما عن استمرار القصف الجوي للعدوان في عمران أنه شنت ثلاث غارات على شرق مدينة حرف سفيان.

وفي الحديدة شنت 4 غارات لطيران العدوان على المطار، كما ألقيت قنبلتان صوتيتان في سماء مديرية القناوص.

وفي غضون ذلك دمرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، الأربعاء، مدرعة سعودية، كما قصفت مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" بتدمير مدرعة عسكرية سعودي نوع برادلي في موقع الخوجرة شرق الطوال بصاروخ مضاد للدروع.

وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي في موقع السودانه وحوش المعنق والمحطة البيضاء وبرج الدخان محققة إصابات مباشرة.

كما قصفت مرابض مدفعية الجيش السعودي في المقطابة وقائم زبيد والمعطن.

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت، الثلاثاء، تجمعات للجنود السعوديين في مجمع القفل بذات القطاع وفي موقع الدمنة.

كما لقي جنديان سعوديان مصرعهما قنصا على يد الجيش واللجان الشعبية في موقع المعنق السعودي وموقع الفريضة بجيزان.

وصعد الجيش واللجان الشعبية من هجماته على مواقع وتجمعات الجيش السعودي في العمق السعودي وذلك ردا على استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار المفروض على اليمن منذ 26 مارس 2015.

كما اقتحمت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، صباح الأربعاء، تبة العلم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف المرتزقة فيما كسرت زحوف المرتزقة في منطقة قيفة.

وأكد مصدر عسكري مقتل سبعة مرتزقة وأسر إثنين آخرين وإغتنام 12 بندق نوع آلي ومعدل 12/7 بموقع العلم بعد إقتحامه من قبل وحدات متخصصة في الجيش واللجان مشيرا الى فرار المرتزقة تاركين جثث قتلاهم.

ودمرت القوات اليمنية آلية عسكرية للمرتزقة تحمل معدل 23 وقتل وأصيب من كانوا على متنها بإستهدافها بصاروخ موجه بمنطقة المخدرة بصرواح.

إلى ذلك أفاد مصدر عسكري في البيضاء بانكسار زحوف لمرتزقة العدوان باتجاه سبلة سماه في منطقة قيفة في البيضاء.

وأشار إلى مصرع وجرح أعداد من المرتزقة أثناء التصدي لزحوفهم في منطقة قيفة.

إلى ذلك قتل وجرح وأُسر عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الأربعاء، إثر هجوم معاكس للجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من كسر زحف للمرتزقة باتجاه منطقة الكدحة في المعافر بتعز.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما معاكسا على مواقع المرتزقة تمكنوا من خلاله تطهير عدد من المواقع وقتل وجرح وأسر أعداد منهم، فيما لاذ البقية بالفرار.