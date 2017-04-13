بوتين: استخدام الكيميائي في إدلب قد يكون مسرحية

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ "هناك فرضيات عدة بخصوص الكيميائي منها ما يرجّح أن يكون مسرحية أو أن الطيران السوري قصف ورشة لصناعة المواد السامة".

وفي حديث لقناة "مير"، أوضح بوتين أنّ" الفرضية الأولى ترجح استهداف الطيران السوري لورشة سرية يستخدمها المسلحون لإنتاج المواد السامة"، مشيراً إلى أنّ" هذه الفرضية تعد الأقرب لأن المسلحين استخدموا مثل هذه المواد غير مرة واستهدفوا بها قوات التحالف في العراق، وهذه باتت حقائق موثقة.

وأضاف الرئيس الروسي أن" أحدا لا يسعى إلى ملاحظة هذه الحقائق أو الإشارة إليها، رغم أن الجميع متفق على استخدام المسلحين لموادَّ سامة ما يعني امتلاكهم لها"، مشيراً إلى أنّ" جميع المسلحين عصابة واحدة".

وقال بوتين "لم أقل إنّ هذا (الاستخدام الكيميائي) كان استفزازا من طرف "داعش"، أنا قلت استفزازاً، ولم أذكر من يقف وراءه، توجد فرضيات عديدة"، مؤكّداً أنّ" الوقوف على حقيقة ما جرى يتطلب "إعطاء جواب نهائي، فمن الضروري القيام بتحقيق دقيق لهذا الحادث، ولا يوجد سبيل آخر".

وتابع الرئيس الروسي أنّ" الجميع يعرف أنّه، بمبادرة روسية وأميركية، تمّ القيام بعمل كبير لإتلاف السلاح الكيميائي السوري، وقد نفذت السلطات السورية كل التزاماتها، بشهادة منظمات مختصة تابعة للأمم المتحدة"، مضيفاً "إنّه في حال ظهور أية شكوك فمن الممكن التحقق من ذلك"، لافتاً الى أنّ" أجهزة التحليل العصرية، والخبراء، بإمكانهم الكشف عن آثار السلاح الكيميائي التي تبقى على المعدات، وفي الأماكن التي كانت موجودة فيها، مشيراً إلى أنّ من السهل جداً الوصول إلى المطار الذي استهدفته الصواريخ الأميركية، وزعمت واشنطن أنّ" طائرات نفذت الهجوم الكيميائي انطلقت منه".

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين أنّ" طرح مسألة تخلي روسيا عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد أمر سخيف يعادل الدعوات إلى السماح للإرهابيين بالتقدم ضد السلطات الشرعية في سوريا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف للصحفيين "نعتبر أنّ الأهم هو مكافحة "داعش"، وثانياً يجب البحث عن مخرج من الوضع الناشئ بالطرق السياسية الدبلوماسية، أي إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية، وليس اللجوء إلى استخدام القوة".

وأكد أنّ " طرح مسألة الابتعاد عن الأسد دون ذكر هذين الهدفين الأساسيين، هو موقف قصير النظر".

* زاخاروفا: الضربة الأمريكية ضد سورية تمثل تحديا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي

من جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الضربة الأمريكية ضد سورية تمثل تحديا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي.

وقالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيدرس مع وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في موسكو خطوات مشتركة لتقليل تبعات العدوان الأمريكي على سورية.

وفي وقت سابق الاربعاء دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الإدارة الأمريكية إلى الابتعاد عن لغة الإنذارات مع موسكو لأنه لا طائل منها وتأتي بنتائج عكسية وغير بناءة مشيرة إلى أن بلادها استقبلت وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بالرغم من عدوان بلاده على سورية وذلك لأنها تريد فهم موقف واشنطن من القضايا الدولية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها الاربعاء لقناة /دوجد/ التلفزيونية الروسية ردا على سؤال حول سبب عدم إلغاء زيارة تيلرسون بعد الضربة الأمريكية على سورية والخطاب المتشدد ضد روسيا اننا بحاجة لفهم استراتيجية هذا البلد.

وأضافت زاخاروفا لا أحد يفهم استراتيجية الامريكيين الان… ونحن لا نفهم ماذا سيفعلون في سورية وليس من الواضح لأحد ما يعتزمون فعله في بعض الدول في منطقة الشرق الاوسط لأن الأوضاع في هذه المنطقة صعبة ومعقدة مشيرة الى انه ليس من الواضح ماذا سيفعلون مع إيران وكذلك مع أفغانستان.

وأوضحت زاخاروفا أنه لابد ايضا من السؤال عن كيفية رؤية الأمريكيين للعلاقات الأمريكية الروسية لأنه مرت عليها مراحل مد وجزر مختلفة معربة عن اعتقادها أنه آن الأوان لاستخلاص عبر واستنتاجات معينة من أجل القيام ببعض العمل لتصحيح الأخطاء التي ارتكبوها.

ميدانياً استهدف الجيش السوري مقرات وتحركات مسلحي ‘‘داعش‘‘ و‘‘النصرة" في عدة مناطق بريف حمص ومن جهة أخرى استهدفت المجموعات المسلحة قرية جبورين بريف حمص وقرية المجيمر في ريف السويداء.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش السوري استهدف مقرات وتحركات مسلحي ‘‘داعش‘‘ و‘‘النصرة‘‘ في برج قاعي والمشيرفة الجنوبية والباردة وجنوب تدمر شرق القريتي ومحيط الرستن و جنوب غرب تلبيسة بريف حمص.

وبالمقابل استهدفت المجموعات المسلحة قرية جبورين بريف حمص الشمالي بعدد من قذائف الهاون وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي ريف السويداء الغربي سقطت عدة قذائف هاون على قرية "المجيمر" مصدرها المجموعات المسلحة.

كما وجهت الاربعاء، وحدات من الجيش السوري رمايات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الرمايات تركزت على أوكار ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” في حيي العرفي والحويقة ومحيط مطار دير الزور وحويجة صكر وفي قرية البغيلية بالريف الغربي ما أسفر عن “مقتل 8 إرهابيين وإصابة آخرين وتدمير عربة نقل”.

وقضت وحدات من الجيش السوري الثلاثاء على 15 إرهابيا من تنظيم “داعش” ودمرت لهم عربتين مركب عليهما رشاشات في منطقة الموظفين والجبيلة ومحيط الفوج 137 بدير الزور.

وفي درعا البلد أوقعت وحدات من الجيش السوري خسائر كبيرة بإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا ان “وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة صباح الاربعاء، على تجمعات ومقرات /جبهة النصرة/ في حي السد وساحة الطلايبة وجنوب ساحة بصرى ومخيم النازحين بدرعا البلد”.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن “القضاء على العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أسلحتهم وآلياتهم”.

هذا ونفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عملية نوعية على تجمع وتحرك لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في أقصى ريف دمشق الشرقي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مركزة على تجمع لتنظيم “داعش” في كسارة عز الدين في منطقة الضمير بالريف الشرقي ما أسفر عن “القضاء على 7 ارهابيين وتدمير دشمة رشاش كانت تتحصن فيها مجموعات إرهابية من التنظيم التكفيري”.

ويتخذ إرهابيو تنظيم “داعش” من القلمون الشرقي والبادية السورية خطوط إمداد ومركز انطلاق لشن هجمات واعتداءات على نقاط عسكرية وبعض المناطق السكنية المجاورة.

فاروق” حيث تعتدي على الأهالي وتصادر أرزاقهم تحت مسميات ظلامية تتناقض مع القيم الإنسانية.

* بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين

وفي سياق آخر بدأ الاربعاء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخراج الأهالي من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب المحاصرتين منذ أكثر من سنتين واللتين تعرضتا لقصف بمئات القذائف من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية ما تسبب باستشهاد عشرات الأشخاص وتضرر البنى التحتية وخروج المرافق التعليمية والصحية وشبكات الكهرباء والهاتف والمياه عن الخدمة.

وذكر مراسل سانا أن الاتفاق يقضي بإخراج الأهالي من بلدتي كفريا والفوعة باتجاه مدينة حلب بالتوازي مع خروج المسلحين وعائلاتهم من الزبداني ومضايا إلى مدينة إدلب وذلك بإشراف الهلال الأحمر السوري.

وطيلة السنتين الماضيتين عمل الطيران السوري والروسي على إلقاء المواد الغذائية والصحية والأساسية عبر المظلات للأهالي في بلدتي كفريا والفوعة في حين تصدى الأهالي واللجان الشعبية لعشرات الهجمات الإرهابية وتمكنوا من القاء القبض على العديد من الإرهابيين.

وأشار مراسل سانا إلى وصول 12 مختطفا /4 أطفال و8 نساء وجثامين 8 شهداء إلى حلب تم تحريرهم من أوكار التنظيمات الإرهابية التكفيرية في إدلب في حين أطلقت اللجان الشعبية في كفريا والفوعة 19 مسلحا كانت ألقت القبض عليهم في وقت سابق.