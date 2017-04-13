وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان رسمي: إن عناصرها بمدينة النفيضة بمحافظة سوسة كشفوا عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر بمدينة كندار التابعة للمحافظة، مبينة أن المعتقلين اعترفوا بتبنيهم الفكر الإرهابي وثبت تواصلهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي مع عدد من العناصر الإرهابية داخل البلاد وخارجها.

وأكدت، أن عناصر الخلية كانوا يعتزمون الالتحاق بالجماعات الإرهابية الموجودة ببؤر التوتر.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني بمحافظة المنستير، بالكشف عن خلية إرهابية تتكون من ثمان طالبات تنشط بمدينة مكنين اعترفن بعلاقاتهن بتنظيم (داعش) الإرهابي وباتصالهن بأشخاص في بؤر التوتر.

وأضاف المصدر، جرى إيقاف البعض من عناصر هذه الخلية وتم إحالتهن على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ب‍تونس العاصمة ومازال البحث جاريًا لإيقاف بقية أعضاء الخلية.







