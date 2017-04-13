بغداد/نافع الكعبي - أعلن مسؤول عسكري عراقي كبير، ان تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر سوى على 8ر6% من مساحة العراق بعد ان استولى على اربعين بالمئة من البلاد خلال عام 2014، وسط انهيار دفاعاته وعدم قدرته على المواجهة المباشرة، ولجوئه الى استخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والإحتماء بالمدنيين كدروع بشرية، لعرقلة تقدم القوات العراقية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، في حين تحرص القوات المشاركة في عملية تحرير الموصل على الحفاظ على ارواح المدنيين، فيما كشفت امنية بغداد عن استمرار عملية (السيل الجارف) الجارية (حاليا) بالطارمية، شمالي العاصمة، والتي اسفرت عن كشف مجاميع داعش الارهابية ومخابئهم في تلك المنطقة، وبشأن الملابسات التي تشهدها محافظة كركوك العراقية (شمال)، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه لايمكن إجراء استفتاء في كركوك مع وجود مناطق مغتصبة ونازحين، وسط تمسك الحزب (الديمقراطي الكردستاني) بإجراء استفتاء استقلال كردستان (من دون موافقة أحد).

واعلن مسؤول عسكري عراقي كبير، ان تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر سوى على 8ر6% من مساحة العراق بعد ان استولى على اربعين بالمئة من البلاد خلال عام 2014.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في مؤتمر صحافي في بغداد: إن المساحة المسيطر عليها (من داعش) لغاية 31 اذار (مارس) 2017 تبلغ 8ر6% من مساحة العراق (بعدما كانت) تبلغ 108,405 الف كلم مربع، اي اربعون بالمئة من مساحة العراق، بعد تمدده في العاشر من حزيران (حزيران) 2014.

وتخوض القوات العراقية منذ عدة اسابيع معارك ضارية في المدينة القديمة في الموصل اخر اكبر معاقل التنظيم في العراق، لكنها تواجه مقاومة شديدة ادت الى تباطؤ تقدمها.

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط (فبراير) عملية كبيرة استعادت خلالها السيطرة على العديد من الأحياء والمواقع المهمة بينها مبنى مجلس محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل، ومتحف الموصل.

* مقتل عشرات الدواعش بنينوى

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي، الأربعاء، عن مقتل 15 عنصر من (داعش) في الحضر في نينوى بينهم مسؤول أمنية القضاء.

وقالت الخلية في بيان: وفقاً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، نفذ صقور القوة الجوية ضربة جوية أسفرت عن استهداف تجمع كبير لعصابات داعش الارهابية في قضاء الحضر قرية الشيحان.

وأضافت: إن الغارة أسفرت عن مقتل ما يقارب ١٥ ارهابيا ضمنهم ٣ من القادة وهم مسؤول ما يسمى أمنية الحضر ونائبه والمسؤول الإداري لما يسمى بولاية الجزيرة وإصابة آخرين كانوا ينوون شن هجوم على مناطق مختلفة.

وفي السياق، اعلنت خلية الاعلام الحربي، عن مقتل العشرات من عناصر داعش الاجرامية وتدمير مخزن للاسلحة وعجلتين مفخختين في الموصل.

واضاف البيان: تم معالجة تجمع لعصابات (داعش) في محافظة نينوى على طريق بغداد الموصل حيث تم قتل مايقارب ١٠ عناصر واعطاب الأسلحة والعتاد الذي كان بحوزتهم ولاذ الأخرون بالفرار داخل قضاء الحضر، مضيفا، الى تدمير عجلتيين مفخختين احدهما مصفحة اثناء خروجها من معمل التفخيخ بقضاء الحضر.

* تدمير صهاريج لداعش أيمن الموصل

وعلى صعيد متصل، أعلنت خلية الإعلام الحربي، عن تدمير صهاريج تابعة لتنظيم (داعش) ومعمل لتفخيخ العجلات بقصف جوي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان: بناءً على معلومات خلية استخبارات وأمن عمليات قادمون يا نينوى، نفذ صقور القوة الجوية عدة ضربات جوية أسفرت عن تدمير عدد من الصهاريج ضمنها واحدة مفخخة وعجلات أخرى تحمل وقودا داخل كراج في حيي اليرموك والثورة بالجانب الأيمن للموصل.

وأضافت الخلية: إن القصف أدى أيضا إلى تدمير معمل لتفخيخ العجلات في منطقة صناعة غانم السيد بالجانب الأيمن للموصل.

وفي السياق، أعلنت الشرطة الاتحادية، عن العثور على كدس للصواريخ في الموصل القديمة.

* داعش يجبر أطفال الموصل على العمل بتلغيم العجلات

وعلى صعيد ذي صلة، أفادت مصادر محلية في مدينة الموصل إن أرهابيي عصابات داعش قد استخدموا الأطفال بنقل المواد المتفجرة لاماكن تصنيع السيارات الملغومة بالجانب الأيمن من المدينة.

وأكدت المصادر لوكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن الأطفال الذين فرضت عليهم تلك العصابات العمل بهذه الأماكن تتراوح أعمارهم بين 12-14 سنة، وأضافت: إن عصابات داعش تعتقد ان هذه الأساليب هي لتمويه القوات الأمنية وعدم الكشف عن أماكن تصنيع السيارات الملغومة.

* داعش يقطع صيوان أذان ٣٣ عنصراً فروا من القتال

كما أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، الثلاثاء، بأن تنظيم (داعش) اقدم على قطع اذان ٣٣ من عناصره الفارين من القتال.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التنظيم قام بقطع صيوان الاذن في إحدى مستشفيات نينوى، مشيرا الى أن قيادات التنظيم المتطرف توعدت بقطع الاذنين اذا فر هؤلاء العناصر من جبهات القتال مرة ثانية.

* داعش يستهدف مدنيين متجمعين لسحب الماء من الآبار

أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، بأن مدنيين اثنين قتلا، فيما أصيب تسعة آخرون بسقوط صواريج كاتيوشا اطلقها تنظيم (داعش) على تجمع لمدنيين يسحبون ماءً للشرب من الابار غربي المحافظة.

* اعتقال (خلية إرهابية) خططت لشن هجمات في بغداد

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع، عن اعتقال (خلية إرهابية) مكونة من أربعة أشخاص غربي بغداد، مشيرة إلى أن الخلية خططت لشن هجمات في العاصمة.

وأضافت: إن المعتقلين كانوا يخططون لاستهداف المواطنين والممتلكات العامة والقوات الأمنية، لافتة إلى أنه تمت إحالتهم إلى القضاء.

* امنية بغداد: عملية (السيل الجارف) مستمرة

الى ذلك، اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الاربعاء، ان عملية (السيل الجارف) الجارية حاليا في منطقة الطارمية (مستمرة) والعمل متواصل وان هناك تعاونا بين المواطنين والقوات الامنية.

المطلبي وفي حديث لـ (الاتجاه برس) اوضح، ان العملية اسفرت عن كشف بعض اوكار الارهابيين والقبض على مشتبه بهم من غير سكنة المنطقة بالاضافة الى القبض على بعض الارهابيين والقتلة , مبينا ان العملية لم تنته بعد وسيتم ايجاز نتائجها حين الانتهاء منها.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في حديث لـ (الاتجاه): إن هذه العمليات هي مكملة لعمليات (قضم الارض) التي اطلقت في ناحية الطارمية منذ 20 تموز 2016، مؤكدا انه ومن خلال هذه العمليات بدأ الوضع الامني والخدمي لهذه المناطق بالتغير نحو الاحسن بشكل كبير جداً.

* مقتل انتحاريين شمال بغداد

وقتل انتحاريان اثنان، بعملية امنية استباقية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وذكر اعلام قيادة عمليات بغداد في بيان، ان انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين قتلا خلال عملية السيل الجارف بعد مداهمتهما من قبل قوة من اللواء 22.

* انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة، بأن شخصين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة الرضوانية، ما اسفر عن إصابة شخصين بجروح.

* مقتل المسؤول العسكري لداعش وقياديين بالقائم

ودمرت طائرات القوة الجوية مواقع لعصابات داعش الإرهابية في قضاء القائم بمحافظة الانبار بضربة جوية ما اسفر عن مقتل قيادات داعشية بينهم عرب واجانب.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي بناء على معلومات لمديرية الاستخبارات العسكرية دمرت طائرات القوة الجوية مواقع لعصابات داعش الإرهابية في القائم بضربة جوية وقتلت عددا من قيادات الارهاب الاجانب والعرب بينهم مسؤول تطوير الاسلحة المحلية، واضاف: كما اسفرت الضربة الجوية عن مقتل مايسمى بمسؤول مضافات المهاجرين والمسؤول العسكري في القائم وخبير تفخيخ العجلات.

* تفجيرات (مسيطر عليها) جنوب الرمادي

كما افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاربعاء، بأن تفجيرات وقعت في جنوب مدينة الرمادي، فيما اكدت مديرية أفواج طوارئ شرطة الانبار انها مسيطر عليها.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: ان تفجيرات لم تعرف طبيعتها وقعت في جنوب مدينة الرمادي"، مبينا ان "سماع دوي تلك التفجيرات سمعت في بعض مناطق المدينة".

من جانبه، اكد مدير أفواج طوارئ شرطة الانبار العميد الركن خالد جعيجر الدليمي لـ السومرية نيوز، ان "تلك التفجيرات ناتجة عن عبوات ناسفة يتم معالجتها وتفجيرها من قبل الجيش في منطقة الطاش جنوبي الرمادي"، مطمئنا أهالي الرمادي بـ"ان هذه التفجيرات مسيطر عليها من قبل الجهد الهندسي بالجيش".

* تفجير يستهدف الحشد الشعبي قرب طوز خورماتو

أفاد مصدر امني في قضاء طوز خورماتو شرق محافظة صلاح الدين، بأن خمسة من عناصر الحشد الشعبي أصيبوا بإنفجار عبوة ناسفة في القضاء.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي انفجرت، اثناء مرور دورية من قوة خراسان التابعة للحشد الشعبي في قرية ينكجة بقضاء الطوز (٧٥ كم شرق محافظة صلاح الدين)، ما اسفر عن اصابة خمسة بجروح خفيفة".

* العبادي: لا يمكن إجراء استفتاء في كركوك

سياسيا،أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنه لايمكن إجراء استفتاء في كركوك مع وجود مناطق مغتصبة ونازحين، وفيما بين أن المواطنين "أكثر وعيا" من بعض الساسة فيما يتعلق بمصالح البلاد.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد بعد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، ونقلته شبكة رووداو الإعلامية، إنه لايمكن إجراء استفتاء في كركوك مع وجود مناطق مغتصبة ونازحين معربا عن "أمله بحل كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها بالتعاون والحوار"، لافتاً بأن "“بغداد تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات في كركوك من دون استثناء بوصفهم جزءً لا يتجزأ من البلاد"، مؤكداً أنه "لا يمكن إجراء استفتاء في كركوك في ظل وجود أراضٍ مغتصبة من قبلِ داعش، فضلا عن وجود آلاف الأسر النازحة".

كما أشاد بـ"التبرعات الشخصية للمواطنين لاخوانهم في المناطق المستعادة، معبراً عن "شكره للمرجعية الدينية على دعوتها المواطنين بالتبرع لاخوانهم النازحين".

وأوضح العبادي أنه "لا توجد أية قواعد للطيران تابعة للتحالف الدولي في العراق، كما نفى وجود أي جندي أميركي مكلف بمهمة قتالية في أي مكان من البلاد".

* أربيل: سنجري استفتاء استقلال كردستان دون موافقة أحد

من جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، عن عزم الإقليم إجراء الاستفتاء بشأن استقلال كردستان خلال العام الحالي 2017، مؤكدا أن الاستفتاء سيجري "دون موافقة أحد".

وأكد سكرتير الحزب فاضل ميراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقب اجتماع الحزبين في أربيل، "أننا لا نأخذ الموافقة من أحد لإجراء الإستفتاء"، مبينا انه "لم نقل بأنه سنعلن الإستقلال مباشرة بعد إعلان نتائج الإستفتاء".

وأوضح ميراني، أن "الاستفتاء سيجري العام الحالي"، لافتا إلى أنه "بحسب القانون فإنه بالإمكان إجراء الإستفتاء بدون موافقة البرلمان".

* مقتل 20 (إرهابيا) بقصف جوي في أيمن الموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، عن مقتل 20 (إرهابيا) وتدمير مدفع عيار 23 ملم بقصف شنه طيران الجيش في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ان طيران الجيش قتل 20 إرهابيا ودمر مدفعا عيار 23 ملم، بضربة جوية في منطقة الصابونية ضمن قاطع مسؤولية (فق 9) ضمن الساحل الأيمن للعمليات.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة تخوض عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الساحل الأيمن في مدينة الموصل من تنظيم (داعش)، بعد تحرير الساحل الأيسر أواخر شهر كانون الثاني الماضي.

* الاعرجي يبحث مع نائب وزير الدفاع الايراني التنسيق الأمني

التقى وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي، الثلاثاء، نائب وزير الدفاع الايراني قاسم تقي زاده، الذي قدم التهاني لوزير الدفاع العراقي بمناسبة تسلمه حقيبه الوزارة، شيداً بالانتصارات التي حققها ابطال الجيش العراقي ضد التنظيمات الارهابية، مؤكداً دعم ايران للعراق. كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي أن العراق حريص على التعاون والتنسيق الامني مع دول العالم وخاصة دول الجوار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ان الاعرجي التقى في مقر الوزارة نائب وزير الدفاع الايراني قاسم تقي زادة وناقش معه الأوضاع الأمنية بين البلدين الجارين وسبل تعزيزها باتجاه تحقيق الامن والاستقرار.

واكد وزير الداخلية خلال اللقاء، ان العراق حريص على فتح آفاق التعاون وتنسيق الجهود الأمنية مع دول العالم وبالاخص دول الجوار الإقليمي بحكم المشتركات الكبيرة التي تربط العراق بجيرانه.

* تفكيك عبوة ناسفة تزن 10 كغم من المتفجرات شرق بعقوبة

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن تفكيك عبوة ناسفة تزن 10 كغم من المتفجرات موضوعة في بستان زراعي شرق ب‍عقوبة.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية، (45 كم شرق بعقوبة)، راغب العنبكي في حديث صحافي: إن مفرزة معالجة المتفجرات في شرطة ديالى فككت عبوة ناسفة تزن 10كغم من المتفجرات تعمل بجهاز تحكم عن بعد موضوعة داخل بستان زراعي في محيط قرية الدواليب، (7كم شرق المنصورية)".

كما اعلنت قيادة عمليات دجلة، عن اعتقال اربعة مطلوبين بتهمة "الارهاب" في عمليتي دهم جرت في ب‍عقوبة والسعدية.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوة امنية مشتركة اعتقلت اربعة مطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب في عمليتي دهم جرت في بعقوبة وناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة)".



* وزير الدفاع يبحث مع نائب وزير الدفاع الايراني التنسيق الأمني

التقى وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي، الثلاثاء، نائب وزير الدفاع الايراني قاسم تقي زاده، الذي قدم التهاني لوزير الدفاع العراقي بمناسبة تسلمه حقيبه الوزارة، شيداً بالانتصارات التي حققها ابطال الجيش العراقي ضد التنظيمات الارهابية، مؤكداً دعم ايران للعراق. كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي أن العراق حريص على التعاون والتنسيق الامني مع دول العالم وخاصة دول الجوار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ان" الاعرجي التقى في مقر الوزارة نائب وزير الدفاع الايراني قاسم تقي زادة وناقش معه الأوضاع الأمنية بين البلدين الجارين وسبل تعزيزها باتجاه تحقيق الامن والاستقرار".

كما ناقش الجانبان الجهود الكبيرة لقوات الأمن العراقية في حربها ضد عصابات داعش وما تحققه من انتصارات ستصل مدياتها لتحقيق الامن في المنطقة برمتها".

واكد وزير الداخلية خلال اللقاء"ان العراق حريص على فتح آفاق التعاون وتنسيق الجهود الأمنية مع دول العالم وبالاخص دول الجوار الإقليمي بحكم المشتركات الكبيرة التي تربط العراق بجيرانه".

من جهته أكد نائب وزير الدفاع الإيراني حرص الجمهورية الإسلامية على أمن وسيادة العراق، معبرا عن الرغبة في استمرار جهود التعاون الأمني اللوجستي بين البلدين".





