واطلع آلفانو نظيره الايراني، خلال الاتصال، على مشاورات وقرارات اجتماع وزراء مجموعة الدول السبع الذي عقد في ايطاليا موخرا.

من جانبه، اشار ظريف خلال الاتصال الهاتفي بنظيره الايطالي، الى العدوان الاميركي الاحادي الجانب ضد سوريا بذريعة الهجوم الكيمياوي الواهية، واصفا اياه بانه اجراء غيرمقبول؛ ومؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف الكشف عن مرتكبي هذه الكارثة والحؤول دون تكرارها.

وكان وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة السبع قد ابدوا في ختام اجتماعهم في مدينة لوكا الايطالية الذي استغرق يومين، ابدوا دعمهم للاتفاق النووي وطلبوا من طهران المساعدة للتوصل الى حلول سياسية للقضايا الاقليمية ومكافحة الارهاب.

واكد البيان الصادر عن الاجتماع على ضرورة التزام جميع الاطراف بالتطبيق الكامل والمنسق لتعهداتها وفقا للاتفاق النووي من خلال اعتماد حسن النية.

وطلب البيان من ايران القيام بدور بناء في المنطقة عبر ابداء المساعدة للجهود الجارية بغية التوصل الى حلول سياسية والمصالحة والسلام في سوريا والعراق واليمن والمناطق الاخري والتعاون في مكافحة انتشار الارهاب والتطرف المتسم بالعنف.

وقد شارك في الاجتماع وزراء خارجية اميركا وكندا وبريطانيا وايطاليا والمانيا واليابان وفرنسا.





