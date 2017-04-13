  • الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , أبريل 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191063 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: محليات  
مجموعة السبع تطلب من ايران المساعدة للتوصل الى حلول سياسية في المنطقة
ووزير الخارجية الايطالي يطلع نظيره الايراني على قرارات المجموعة

مجموعة السبع تطلب من ايران المساعدة للتوصل الى حلول سياسية في المنطقة

بحث وزير الخارجية الايطالي آنجلينو آلفانو، الاربعاء، وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، بحث بشأن قرارات اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية.

واطلع آلفانو نظيره الايراني، خلال الاتصال، على مشاورات وقرارات اجتماع وزراء مجموعة الدول السبع الذي عقد في ايطاليا موخرا.
من جانبه، اشار ظريف خلال الاتصال الهاتفي بنظيره الايطالي، الى العدوان الاميركي الاحادي الجانب ضد سوريا بذريعة الهجوم الكيمياوي الواهية، واصفا اياه بانه اجراء غيرمقبول؛ ومؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف الكشف عن مرتكبي هذه الكارثة والحؤول دون تكرارها.
وكان وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة السبع قد ابدوا في ختام اجتماعهم في مدينة لوكا الايطالية الذي استغرق يومين، ابدوا دعمهم للاتفاق النووي وطلبوا من طهران المساعدة للتوصل الى حلول سياسية للقضايا الاقليمية ومكافحة الارهاب.
واكد البيان الصادر عن الاجتماع على ضرورة التزام جميع الاطراف بالتطبيق الكامل والمنسق لتعهداتها وفقا للاتفاق النووي من خلال اعتماد حسن النية.
وطلب البيان من ايران القيام بدور بناء في المنطقة عبر ابداء المساعدة للجهود الجارية بغية التوصل الى حلول سياسية والمصالحة والسلام في سوريا والعراق واليمن والمناطق الاخري والتعاون في مكافحة انتشار الارهاب والتطرف المتسم بالعنف.
وقد شارك في الاجتماع وزراء خارجية اميركا وكندا وبريطانيا وايطاليا والمانيا واليابان وفرنسا.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0690 sec