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رقم الخبر: 191062 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 19:03 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع الباكستاني: نأخذ بالإعتبار تحفظات ايران حول التحالف العسكري

وزير الدفاع الباكستاني: نأخذ بالإعتبار تحفظات ايران حول التحالف العسكري

اكد وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف، بان بلاده لن تدخل حرب اليمن، وستأخذ بنظر الإعتبار تحفظات ايران حول التحالف العسكري.

وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس الشيوخ الذي عقد برئاسة رضا رباني، سنأخذ بنظر الاعتبار تحفظات ايران حول التحالف العسكري (السعودي) وانضمام قائد الجيش الباكستاني السابق الجنرال راحيل شريف لهذا التحالف.
وخلال الايام الاخيرة صرح السفير الايراني في اسلام آباد مهدي هنردوست بأن لإيران تحفظات حول قرار الحكومة الباكستانية بالموافقة على انضمام قائد الجيش الباكستاني السابق للتحالف العسكري وتولي قيادته.
واضاف في تصريحه لوسائل الاعلام الباكستانية: ان باكستان اتصلت بايران قبل اصدار الموافقة على انضمام الجنرال راحيل للتحالف الا ان هذا الامر لا يعني رضا ايران او قبولها بقرار باكستان هذا.
وقال خواجه أيضا بان باكستان لن تبادر أبدا للعدوان على أي دولة ومنها الدول الاسلامية.
واعلن ايضا بان اجتماع وزراء الدفاع للدول الـ 41 الاعضاء في التحالف العسكري سيعقد خلال ايار القادم في السعودية، معتبرا ان هدف التحالف هو مكافحة الارهاب، حسب قوله.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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