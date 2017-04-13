أعلن قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري، بأن العام الايراني الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس 2017) سيشهد تدشين 4 خطوط انتاجية لقطع غيار مختلف المعدات الرئيسية والاستراتيجية العسكرية.

وفي تصريح صحفي ادلى به الاربعاء، قال العميد حيدري: إن العام الجاري وكما صرح قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله كبار القادة العسكريين ووفقا للتقييمات الاستخبارية سيكون عاما زاخرا بالامن والاستقرار وفتح آفاق جديدة للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: انه وفقا للخطط المرسومة سيتم العام الجاري تدشين 4 خطوط انتاجية لقطع الغيار اللازمة لمختلف أنواع المعدات الرئيسية والاستراتيجية، وهو ما يعد امرا ثوريا وجهاديا ولا سابق له، يلبي حاجات البلاد من الاسلحة والمعدات في مختلف الابعاد.

ومن الموضوعات الأخرى التي اشار لها قائد القوة البرية؛ انشاء مصنع لانتاج الدبابات في مدينة (مسجد سليمان) وخط انتاج في مصانع (نصر) و(فتح) لمعدات الدبابات وحاملات الجند وخط انتاج قطع غيار المروحيات في مصانع (يا علي) في اصفهان ومركز انتاج قطع غيار العربات في اصفهان وخطين انتاجيين في طهران لانتاج قطع غيار الشاحنات بدعم من القطاع الخاص.

واعتبر احدى ادوات الردع وتقوية اقتدار البلاد بانها تتمثل في امتلاك وحدات التدخل السريع وذات مهارة ومعدات مناسبة وقال: إن اجراءات جيدة قد انجزت بهذا الصدد.

واوضح بان برنامج اعادة تصميم هيكلية القوة البرية قد تم تنظيمها في اطار 5 مبادئ، لافتا الى تلقي توجيهات من قائد الثورة الاسلامية بهذا الخصوص قبل عدة اشهر.

واعلن قائد القوة البرية عن ايجاد الوية هجومية مدرعة ومضادة للدروع واضاف: إن الكثير من ألوية القوة البرية قد تم تحويلها الى ألوية هجومية للتصدي للعدو سريعا.

وصرح بان قسما من ألوية التدخل السريع قد تم إيجادها فيما سيتم إيجاد القسم الآخر في العام الجاري.

واشار العميد حيدري الى اهمية استخدام الطائرات المسيّرة وقال: إن القوة البرية للجيش أنشأت وحدة للطائرات المسيرة ونسعى خلال العام الجاري للتزود بمختلف انواع المهارات والخطط المعتمدة من قبل وحدات الطائرات المسيرة المتطورة في العالم.

واكد باننا نسعى في برامجنا لإعداد هذه الطائرات المسيّرة لتنفيذ عمليات ليلية ولمسافات طويلة المدى والمدة، وأضاف: اننا نقوم الان بتطوير هذه الوحدة في البلاد كلها.

وقال، اننا سنستخدم في مناورات القوة البرية للعام الجاري اساليب حديثة بدلا عن الخطط والمهارات الماضية.

وتابع قائد القوة البرية، بما اننا نرصد التهديدات دوما فاننا نقوم في الوقت الحاضر بتصميم وانتاج المعدات اللازمة.

واكد مرة أخرى أهمية تشكيل وحدات التدخل السريع وقال: ان هذه الوحدات تم تشكيلها بصورة مطابقة لأحداث كالتي وقعت في دول مجاورة لاننا نعتقد بان معارك المستقبل ستكون مختلفة.

واضاف: ان جميع اعضاء وحدات التدخل السريع هم متطوعون وتلقوا تدريبات الدروع والمشاة والمغاوير والقفز من المظلات وحرب العصابات في الجبال والتصدي لحرب العصابات، ونخطط ايضا لتعليمهم مختلف اللغات.



