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رقم الخبر: 191060 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: محليات  
أمين مجمع التقريب: الشهيد محمد باقر الصدر كان ملتزما بولاية الفقيه

أمين مجمع التقريب: الشهيد محمد باقر الصدر كان ملتزما بولاية الفقيه

اكد الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بان الفقيد الشهيد السيد محمدباقر الصدر كان مرجعا تقليديا بكل معنى الكلمة، وقد استأذن الإمام الخميني (رض) في مواجهة الطاغية صدام، وأنا كنت شاهدا على هذه القضية.

واشار الشيخ محسن الأراكي أحد تلامذة المرحوم الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس)  إلى ذكرى شهادة السيد الصدر وتحدث عن التزامه بأصل الولاية، قائلاً: كان المرحوم الشهيد السيد الصدر رضوان الله عليه مرجع تقليد بكل معنى الكلمة، وقد استأذن السيد الإمام الخميني (رض) في مواجهة الطاغية صدام، وأنا كنت شاهدا على هذه القضية.
كما قال الأستاذ في حوزة قم المقدسة: في بداية الثورة الإسلامية في إيران والضغوطات التي كان يواجهها علماء الدين في مدينة النجف الأشرف أمر الشهيد باقر الصدر بهجرة بعض طلبته إلى إيران كالسيد محمود الشاهرودي، والمرحوم السيد محمد باقر المهري، والمرحوم الشيخ مرتضى الشريعتي (رضوان الله عليهما).
وفي الختام قال آية الله الشيخ الأراكي: إنّ مراجعنا كالشهيد السيد محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه) مقيدون وملتزمون بأصل ولاية الفقيه وإرشادات الأئمة (ع).




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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