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رقم الخبر: 191059 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: محليات  
ايران وأرمينيا تتعاونان في مجال الاغاثة والظروف الطارئة

ايران وأرمينيا تتعاونان في مجال الاغاثة والظروف الطارئة

بحث السفير الايراني في يريفان كاظم سجادي ووزير شؤون الطوارئ الارميني داويت تونويان التعاون الثنائي في مجال الاغاثة في مختلف الامور المتعلقة بالحوادث الطبيعية.

ودعا سجادي خلال اللقاء للتعاون بين البلدين في مجال خفض الاخطار الناجمة من الحوادث الطبيعية واجراء عمليات الاغاثة وايجاد البنى التحتية كالمدن والطرق بمشاركة القطاع الخاص.
كما طرح موضوع التعاون بين وزارة شؤون الطوارئ في جمهورية ارمينيا مع وزارة الداخلية وجمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
من جانبه رحب الوزير الارميني بالمقترحات المطروحة وقال، ان الحكومة الارمينية لا ترى اي قيود للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وان الارضيات متوفرة لتنمية العلاقات في اطار مذكرات التفاهم للتعاون بين مؤسسات البلدين.
واشار تونويان الى التعاون مع جمعية الهلال الاحمر الايراني كخطوة اولي، داعيا رئيس الجمعية لزيارة يريفان قريبا.
كما دعا الى اقامة مناورات مشتركة للتعاون مع الهلال الاحمر الايراني وتعزيز العلاقات بين الجانبين لنقل الخبرات التقنية والعملانية في مجال مهمات الاغاثة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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