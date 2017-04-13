ودعا سجادي خلال اللقاء للتعاون بين البلدين في مجال خفض الاخطار الناجمة من الحوادث الطبيعية واجراء عمليات الاغاثة وايجاد البنى التحتية كالمدن والطرق بمشاركة القطاع الخاص.

كما طرح موضوع التعاون بين وزارة شؤون الطوارئ في جمهورية ارمينيا مع وزارة الداخلية وجمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه رحب الوزير الارميني بالمقترحات المطروحة وقال، ان الحكومة الارمينية لا ترى اي قيود للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وان الارضيات متوفرة لتنمية العلاقات في اطار مذكرات التفاهم للتعاون بين مؤسسات البلدين.

واشار تونويان الى التعاون مع جمعية الهلال الاحمر الايراني كخطوة اولي، داعيا رئيس الجمعية لزيارة يريفان قريبا.

كما دعا الى اقامة مناورات مشتركة للتعاون مع الهلال الاحمر الايراني وتعزيز العلاقات بين الجانبين لنقل الخبرات التقنية والعملانية في مجال مهمات الاغاثة.