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رقم الخبر: 191058 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: محليات  
عدد سكان ايران يقترب من 80 مليون نسمة

عدد سكان ايران يقترب من 80 مليون نسمة

أفاد تقرير مركز الاحصاء الايراني أن عدد سكان ايران بلغ 79 مليونا و926 ألفا و270 نسمة، يشكل الذكور 51 بالمائة منهم والإناث 49 بالمائة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء، قدم مركز الاحصاء الايراني تقريره الى الرئيس حسن روحاني، الذي اعرب بدوره عن شكره لكل المعنيين الذين شاركوا في إجراء الاحصاء العام الماضي بشكل مناسب.
وقد شارك اكثر من 48.4 بالمائة من السكان في هذا الاحصاء باستخدام شبكة الانترنت، الامر الذي يعتبر رقما قياسيا، أدى الى خفض 120 مليار تومان من التكاليف، وخفض عدد المنفذين الى النصف وبشكل عام ساهم في تعزيز الثقافة الاحصائية في البلاد.
وبناء على الاحصاء الاخير، فقد بلغ عدد سكان ايران 79 مليونا و926 ألفا و270 نسمة، بلغت نسبة الذكور منهم 51 بالمائة و49 بالمائة من الإناث. فيما بلغ عدد الأسر في ايران 24 مليونا و196 ألفا و35 أسرة.
وبلغ متوسط نسبة النمو السكاني في ايران خلال السنوات الخمس الماضية 1.24 بالمائة (اي بمتوسط زيادة 955320 فردا في السنة).
وبلغت نسبة المتعلمين في الفئة العمرية فوق 6 سنوات 90.9 بالمائة، وفي الفئة ما بين 10 و49 عاما 94.7 بالمائة، كانت اعلى نسبة من نمو المتعلمين تعود الى السنوات الخمس الماضية.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة جهاد الزراعة بالمحادثات والتوقيع الاولي والتوقيع الموقت لمذكرة تفاهم للتعاون مع ارمينيا في مجال صحة المواشي والطب البيطري.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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