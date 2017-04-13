  • الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , أبريل 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191057 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: محليات  
مسؤول: مشروع خط المترو السادس بطهران الاطول في الشرق الاوسط

مسؤول: مشروع خط المترو السادس بطهران الاطول في الشرق الاوسط

قال المدير التنفيذي لشركة مترو طهران هابيل درويش انه بالعمل على اضافة محطات جديدة في الجزء الجنوبي من الخط السادس لقطارات الانفاق في العاصمة فان طوله سيبلغ 38 كيلومترا مايصبح الاطول في الشرق الاوسط.

وقال هابيل درويش، في تصريح ادلى به خلال مراسم تطوير الجزء الجنوبي من الخط السادس لقطارات الانفاق ما سيضم 31 محطة وستبلغ نهايته ضريح السيد عبد العظيم الحسني(ع) في جنوب العاصمة.
واضاف، ان هذه الاضافة تبلغ 6 كيلومترات وتضم 4 محطات في هذا الخط من قطارات الانفاق الذي يبدأ من منطقة كَن بشمال غرب طهران وينتهي الى جنوبها الشرقي في ضريح السيد عبد العظيم الحسني (ع) باجتياز حي دولت آباد.
واشاد برئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف الذي اكد باستمرار على هذه الاضافة وايصال الخط السادس لمترو العاصمة الى الضريح المقدس المذكور.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/2741 sec