قال المدير التنفيذي لشركة مترو طهران هابيل درويش انه بالعمل على اضافة محطات جديدة في الجزء الجنوبي من الخط السادس لقطارات الانفاق في العاصمة فان طوله سيبلغ 38 كيلومترا مايصبح الاطول في الشرق الاوسط.

وقال هابيل درويش، في تصريح ادلى به خلال مراسم تطوير الجزء الجنوبي من الخط السادس لقطارات الانفاق ما سيضم 31 محطة وستبلغ نهايته ضريح السيد عبد العظيم الحسني(ع) في جنوب العاصمة.

واضاف، ان هذه الاضافة تبلغ 6 كيلومترات وتضم 4 محطات في هذا الخط من قطارات الانفاق الذي يبدأ من منطقة كَن بشمال غرب طهران وينتهي الى جنوبها الشرقي في ضريح السيد عبد العظيم الحسني (ع) باجتياز حي دولت آباد.

واشاد برئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف الذي اكد باستمرار على هذه الاضافة وايصال الخط السادس لمترو العاصمة الى الضريح المقدس المذكور.



