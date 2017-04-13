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رقم الخبر: 191056 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 18:01 الاقسام: محليات  
المرجع نوري همداني: على المسلمين استعراض قوتهم أمام الاعداء

المرجع نوري همداني: على المسلمين استعراض قوتهم أمام الاعداء

أكد المرجع الديني في قم المقدسة آية الله حسين نوري همداني على ضرورة ان يستعرض المسلمون قوتهم امام الاعداء حتى لايشعروا بالتجرؤ في الاعتداء عليهم.

وخلال استقبال آية الله حسين نوري همداني عددا من كوادر سلاح البحرية التابع للحرس الثوري في مدينة قم المقدسة/ جنوب طهران/ يوم الاربعاء، انه ينبغي استعراض الاقتدار والقوة امام اعداء الاسلام كرئيسة وزراء بريطانيا لكي يشعروا بالهلع حينما يحضرون في المنطقة.  
واشار الى التعاليم السامية التي يقدمها الاسلام الحنيف، مشددا على ضرورة التحلي بمواقف تتسم بالشجاعة والقوة في مواجهة الاعداء لكي لايجرؤا على القيام بأدنى نشاط معاد وان يدركوا على الدوام قوة البلد الاسلامي وعزته.
ولفت الى ان الاسلام يعتبر حيازة القوة تتم عبر التمسك بالتقوى والعقيدة ويؤكد باستمرار على تعزيز الروح الاستشهادية والجهادية ومن جهة اخرى يؤكد على روح الثقة بالنفس لنيل التقدم في المجالات العلمية.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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