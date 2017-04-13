|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 191055
|تاريخ النشر: نيسان 12, 2017
|الوقت: 18:38
|الاقسام: دوليات
|
انفجار قرب وزارة الدفاع الأفغانية في كابول
وقع انفجار يوم الأربعاء، ألحق أضرارا بسيارات قرب وزارة الدفاع الأفغانية، والقصر الرئاسي في العاصمة كابول.
وذكر شاهد أنه رأى عددا من السيارات وقد لحقت بها أضرار وربما أصيب من كانوا داخلها. ولم تؤكد الشرطة حتى الآن إصابة أحد. وكان قد لقي 4 أطفال على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون في انفجار وقع بإقليم قندوز بشمال أفغانستان. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن مسؤولين أمنيين أن الإنفجار وقع الليلة الماضية بالقرب من منطقة شاردارا.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر