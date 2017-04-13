وذكر شاهد أنه رأى عددا من السيارات وقد لحقت بها أضرار وربما أصيب من كانوا داخلها. ولم تؤكد الشرطة حتى الآن إصابة أحد. وكان قد لقي 4 أطفال على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون في انفجار وقع بإقليم قندوز بشمال أفغانستان. ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن مسؤولين أمنيين أن الإنفجار وقع الليلة الماضية بالقرب من منطقة شاردارا.