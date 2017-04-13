وافقت المحكمة العليا في البرازيل، مساء الثلاثاء، على فتح تحقيقات مع 9 وزراء في حكومة الرئيس ميشال تامر في إطار فضحية الفساد الضخمة في شركة بتروبراس النفطية العامة.

وكان المدعي العام، رودريغو جانو، طلب، في مارس/آذار، من المحكمة، الموافقة على التحقيق مع 83 وزيرا وعضوا في البرلمان لأن حصانتهم الوزارية والبرلمانية تمنع محاكمتهم أمام القضاء العادي. وأصدر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا، قائمة تضم أسماء 108 شخصيات سياسية من الصف الأول.