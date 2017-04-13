  • الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , أبريل 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191053 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 18:35 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران تغلق مرتفعة 24 نقطة

بورصة طهران تغلق مرتفعة 24 نقطة

أغلقت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية، تعاملات يوم الاربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 24 نقطة الى مستوى 78132 نقطة.

وتجاوزت قيمة التداولات 2.36 تريليون ريال (الدولار= 32400 ريال)، بتداول 1.189 مليار سهم وورقة مالية، توزعت على 104 الاف صفقة.
وتلقى المؤشر العام، دعما رئيسيا من مكاسب أسهم مجموعة "مبنا" الصناعية وشركة "بارس خودرو" للسيارات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0668 sec