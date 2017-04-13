بورصة طهران تغلق مرتفعة 24 نقطة أغلقت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية، تعاملات يوم الاربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 24 نقطة الى مستوى 78132 نقطة.