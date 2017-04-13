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|رقم الخبر: 191053
|تاريخ النشر: نيسان 12, 2017
|الوقت: 18:35
|الاقسام: اقتصاد
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بورصة طهران تغلق مرتفعة 24 نقطة
أغلقت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية، تعاملات يوم الاربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 24 نقطة الى مستوى 78132 نقطة.
وتجاوزت قيمة التداولات 2.36 تريليون ريال (الدولار= 32400 ريال)، بتداول 1.189 مليار سهم وورقة مالية، توزعت على 104 الاف صفقة.
وتلقى المؤشر العام، دعما رئيسيا من مكاسب أسهم مجموعة "مبنا" الصناعية وشركة "بارس خودرو" للسيارات.
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