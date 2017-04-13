أكد سيرغي شويجو، وزير الدفاع الروسي، أن تجهيز "الثالوث النووي" بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات ازداد بنسبة 60%.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، جاء تصريح "شويجو"، أثناء اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية، حيث أكد أن 99% من المنصات الصاروخية التابعة لسلاح الصواريخ الاستراتيجية الروسية في حالة استعداد قتالي، وأن 96% منها في حالة الاستعداد الدائم للإطلاق الفوري.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن القوات النووية الاستراتيجية جاهزة لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الأربعاء: إن احتمال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي يزور موسكو حاليا مازال قائما.

وأضاف بيسكوف- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن بوتين يحتاج إلى الإطلاع على نتائج المحادثات بين وزير خارجيته سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون قبل أن يقرر مع إذا كان سيجتمع مع تيلرسون أم لا.