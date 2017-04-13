  • الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , أبريل 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191051 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 17:54 الاقسام: ثقافة وفن  
إقامة دورات لغة وتأليف كتب لتعليم الفارسية للأجانب

إقامة دورات لغة وتأليف كتب لتعليم الفارسية للأجانب

قال رئيس مؤسسة سعدي الايرانية غلام علي حداد عادل ان عدد الدورات لاعداد مدرسي اللغة الفارسية لغير الناطقين بها قد ازداد حيث اقيمت 15 دورة قصيرة الامد و 23 دورة عادية خلال العام الماضي (الايراني انتهى في 20 آذار/مارس).

واضاف حداد عادل، في تصريح ادلى به امام كوادر مؤسسة سعدي يوم الاربعاء، انه رغم قلة الميزانية فقد تم تأليف 8 كتب لتعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في المعاونية التعليمية والبحثية لمؤسسة سعدي لحد الآن.
وتابع: ان تقدما جيدا قد تم احرازه على صعيد تأليف الكتب في مؤسسة سعدي حيث تم اعداد بعضها لمعرض طهران الدولي للكتاب خلال العام الجاري.
ونوه الى ان مجلس تأليف الكتب في مؤسسة سعدي قد أعد أكثر من 60 كتابا لتعليم اللغة الفارسية.
ولفت رئيس مؤسسة سعدي الى ان احدى الانجازات ذات الاهمية للغاية لمؤسسة سعدي تتمثل بإقامة اختبارات لتحديد مستويات تعلم اللغة الفارسية «آمفا» على صعيدي ايران والعالم، موضحا انه تم التنسيق المطلوب بهذا الشأن.
واشار الى ان المؤسسة تقيم حاليا دورات لتعليم اللغة الفارسية في عدد من بلدان العالم مثل روسيا والعراق وسلطنة عمان وتركيا وبلدان اخرى، موضحا انه تم تخصيص أبنية لهذا الغرض خارج الملحقيات الثقافية الايرانية فيها والتي تمارس نشاطات فاعلة للغاية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0714 sec