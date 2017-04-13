واضاف حداد عادل، في تصريح ادلى به امام كوادر مؤسسة سعدي يوم الاربعاء، انه رغم قلة الميزانية فقد تم تأليف 8 كتب لتعليم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها في المعاونية التعليمية والبحثية لمؤسسة سعدي لحد الآن.

وتابع: ان تقدما جيدا قد تم احرازه على صعيد تأليف الكتب في مؤسسة سعدي حيث تم اعداد بعضها لمعرض طهران الدولي للكتاب خلال العام الجاري.

ونوه الى ان مجلس تأليف الكتب في مؤسسة سعدي قد أعد أكثر من 60 كتابا لتعليم اللغة الفارسية.

ولفت رئيس مؤسسة سعدي الى ان احدى الانجازات ذات الاهمية للغاية لمؤسسة سعدي تتمثل بإقامة اختبارات لتحديد مستويات تعلم اللغة الفارسية «آمفا» على صعيدي ايران والعالم، موضحا انه تم التنسيق المطلوب بهذا الشأن.

واشار الى ان المؤسسة تقيم حاليا دورات لتعليم اللغة الفارسية في عدد من بلدان العالم مثل روسيا والعراق وسلطنة عمان وتركيا وبلدان اخرى، موضحا انه تم تخصيص أبنية لهذا الغرض خارج الملحقيات الثقافية الايرانية فيها والتي تمارس نشاطات فاعلة للغاية.



