هبطت غالبية البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، مع عودة التراجع في أسواق النفط العالمية، بينما صعدت بورصتا مصر والكويت بفعل نشاط إيجابي على الأسهم الكبرى.

وبحلول الساعة 47ر13 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 09ر0% إلى 93ر55 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأمريكي (نايمكس) تسليم مايو/ أيار بنسبة 21ر0% إلى 97ر52 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر مصر الرئيسي (إيجي أكس 30)، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 15ر1% إلى 71ر12995 نقطة بفعل مشتريات قوية للأجانب والعرب على الأسهم القائدة يتصدرها (القلعة) بنسبة 82ر1% و(أوراسكوم للاتصالات) بنسبة 39ر1% و(إعمار مصر) بنسبة 81ر0%.

وزاد مؤشر الكويت السعري بنسبة 31ر0% إلى 78ر7029 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 26ر0% إلى 01ر422 نقطة، فيما أغلق مؤشر (كويت 15) للأسهم القيادية رابحاً ما نسبته 22ر0% إلى 31ر959 نقطة. في المقابل، جاءت بورصة قطر على رأس الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 7ر0% إلى 77ر10411 نقطة بفعل تراجع أسهم مثل (أوريدو للاتصالات) بنسبة 4ر2% و(بنك الدوحة) بنسبة 99ر0% و(قطر الوطني) بنسبة 74ر0%.

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي (تأسي) بنسبة 37ر0% إلى 36ر7036 نقطة بفعل تراجع أسهم كبرى يتقدمها (السعودي الفرنسي) بنسبة 61ر0% و(سابك) بنسبة 48ر0% و(رابغ للتكرير) بنسبة 31ر0%.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 52ر0% إلى 95ر5549 نقطة مع تراجع أسهم (بنك صحار) و(عمان والإمارات) و(المها للسيراميك) و(المدينة للاستثمار) و(الشرقية للاستثمار) بنسب بين 26ر4% و65ر1%. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 19ر0% إلى 99ر54562 نقطة، بفعل الهبوط الحاد لأسهم (مصرف أبوظبي الإسلامي) بنسبة 7%. فيما نزل مؤشر بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت 04ر0% إلى 22ر3535 نقطة مع هبوط أسهم (الاتحاد العقارية) بنسبة 92ر1% و(إعمار العقارية) بنسبة 94ر0% و(أرابتك القابضة) بنسبة 11ر0%.

وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 14ر0% إلى 16ر2234 نقطة مع انخفاض أسهم القطاع الصناعي والمالي لليوم الثاني على التوالي. وجاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة بعدما تراجعت بنحو محدود ليغلق مؤشرها العام عند 68ر1362 نقطة، متضرراً من هبوط أسهم (البحرين الوطنية) بنسبة 4ر2% و(المصرف الخليجي) بنسبة 87ر0% و(الأهلي المتحد) بنسبة 68ر0%.