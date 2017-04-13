قال قائد الجيش الفلبيني، الأربعاء: إن قواته قتلت أحد قادة جماعة أبو سياف البارزين، والذي اتهم بقطع رأس كنديين اثنين وألماني، ويبدو أنه كان يحاول القيام بمهمة اختطاف أخرى.

وقال الجنرال إدواردو آنو لأسوشيتد برس: إن القوات تعرفت على جثمان معمر عسقلي، الذى يستخدم كنية "أبو رامي"، في موقع المعركة بقرية ساحلية في جزيرة بوهول، حيث لقى خمسة مسلحين آخرين من أبو سياف حتفهم في القتال، الثلاثاء، بالإضافة إلى أربعة جنود ورجال شرطة.

وأضاف آنو أن القوات التقطت صورا لعسقلي بعد مقتله، وأن مسلحين من أبو سياف تعرفوا على الزعيم الشاب.

وتابع: هذه ضربة كبيرة لجماعة أبو سياف. إذا كانت لديهم خطط أخرى لاختطاف أبرياء في مكان ما، يتعين عليهم التفكير مرتين.

وقال قائد الجيش: إن عسقلي قاد عدة مسلحين- سافروا بقارب سريع من مقاطعة سولو في الجنوب وكانوا في طريقهم لبوهول- في محاولة واضحة للقيام بعملية اختطاف أخرى في المنطقة التي تحظى بشعبية.

وتتواصل المعارك المتفرقة بين مسلحي أبو سياف والقوات الحكومية، الأربعاء، وفقا لما ذكره مسؤولون عسكريون.