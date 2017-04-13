وأعرب عن أمله في التعرف أكثر على قدرات إيران في هذا المجال وإنجازاتها في المجالات الصناعية خلال الزيارة المرتقبة له الى إيران.

وقال أن أندونيسيا مستعدة لنقل تقنية النانو من إيران الى مختلف المجالات الصناعية في البلاد لا سيما في مجال إنتاج الأدوية والفلاحة وصناعة النسيج وصناعة السيارات.

من جانبه، إعتبر المسؤول الإيراني توسيع العلاقات في مختلف المجالات مع البلدان الإسلامية خاصة في مجال تقنية النانو في سلم أولويات الحكومة الإيرانية.



