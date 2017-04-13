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رقم الخبر: 191048 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أندونيسيا تدعو الى توسيع التعاون مع ايران في مجال تقنية النانو

أندونيسيا تدعو الى توسيع التعاون مع ايران في مجال تقنية النانو

خلال لقائه أمين اللجنة الخاصة لتطوير تكنولوجيا النانو الإيرانية سعيد سركار، دعا وزير الصناعة الأندونيسي ايرلنكا هارتارتو الى توسيع التعاون مع إيران في مجال تقنية النانو ونقلها الى قطاع الصناعات في أندونيسيا.

وأعرب عن أمله في التعرف أكثر على قدرات إيران في هذا المجال وإنجازاتها في المجالات الصناعية خلال الزيارة المرتقبة له الى إيران.
وقال أن أندونيسيا مستعدة لنقل تقنية النانو من إيران الى مختلف المجالات الصناعية في البلاد لا سيما في مجال إنتاج الأدوية والفلاحة وصناعة النسيج وصناعة السيارات.
من جانبه، إعتبر المسؤول الإيراني توسيع العلاقات في مختلف المجالات مع البلدان الإسلامية خاصة في مجال تقنية النانو في سلم أولويات الحكومة الإيرانية.

 

سعيد سركار وايرلنكا هارتارتو سعيد سركار وايرلنكا هارتارتو
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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