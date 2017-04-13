بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، مع وزير الصناعة البيلاروسي فيتالي فوفك، رئيس اللجنة المشتركة البيلاروسية-السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والوفد المرافق له آفاق التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والتشييد السريع.

وخلال اللقاء، أكد مخلوف أهمية متابعة المباحثات بين الجانبين السوري والبيلاروسي وبشكل خاص في مجال النقل عبر توريد 202 باص للوزارة لدعم منظومة النقل الداخلي والعمل على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة ووزارة الطوارئ البيلاروسية عام 2015.

وركزت المباحثات على ضرورة إقامة إستثمارات في المدن الصناعية باعتبارها تؤمن المناخ الاستثماري المناسب وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للموارد من خلال توطين صناعات بيلاروسية في سورية عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية والخدمية مثل إنشاء معمل في إحدى المدن الصناعية السورية لتجميع الآليات البيلاروسية.

من جانبه، أكد وزير الصناعة البيلاروسي أهمية زيارته والتي تأتي بهدف تعميق علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى رغبة حكومة بلاده والشركات العاملة فيها بتعزيز التعاون بين البلدين والاستثمار في مجال النقل والصناعة خلال مرحلة إعادة الإعمار.