أفادت تقارير إعلامية يوم الأربعاء بأن محققين ألمانا يبحثون فيما إذا كان إرهابيون أو نشطاء مناهضون للنازية وراء انفجارات استهدفت حافلة تقل لاعبي فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم.

وقالت صحيفة سودويتشه تسايتونج إن رسالة تركت بجوار موقع الهجوم يوم الثلاثاء أشارت إلى أن الاعتداء يأتي ردا على مهام استطلاع عسكرية تنفذها ألمانيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

لكن الصحيفة ذكرت أيضا أن الجناة ربما تعمدوا ترك الرسالة لتضليل المحققين.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن المحققين يفحصون أيضا رسالة ثانية نشرتها بوابة إلكترونية مناهضة للفاشية وتشير إلى أن الهجوم رد على ما وصفته بأنه تراخي النادي مع مشجعين له من العنصريين والنازيين الجدد.

وقال المدعي العام الاتحادي في بيان إنه يتولى التحقيق في الأمر وسيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

وتحطمت نوافذ الحافلة إثر وقوع ثلاثة انفجارات الساعة 7:15 مساء يوم الثلاثاء قرب الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق.

وأصيب المدافع الإسباني مارك بارترا في الهجوم وتأجلت مباراة الفريق الألماني أمام فريق ايه.إس موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا إلى يوم الأربعاء.

وانضم بارترا (26 عاما) إلى دورتموند في صفقة بقيمة ثمانية ملايين يورو (8.5 مليون دولار) العام الماضي قادما من برشلونة. وخاض 12 مباراة مع المنتخب الوطني الإسباني.

وأعادت الانفجارات إلى الأذهان هجمات شنها إسلاميون متشددون في باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015 وكان من بين أهدافها استاد دو فرانس أثناء مباراة ودية بين المنتخبين الفرنسي والألماني.