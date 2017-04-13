صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتتجه العقود الآجلة للخام صوب أطول فترة مكاسب متصلة منذ أغسطس/ آب 2016 وسط أنباء بشأن سعي السعودية لحشد تأييد (أوبك) ومنتجين مستقلين لتمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد النصف الأول من عام 2017.

وبحلول الساعة 56ر06 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو ما يعادل 36ر0 بالمئة إلى 43ر56 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مطلع مارس/ آذار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً أو ما يعادل 34ر0 بالمئة إلى 58ر53 دولار للبرميل وهو أيضاً أعلى مستوى منذ مطلع مارس/ آذار.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قالت إن السعودية، أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أخبرت بقية المنتجين أنها تريد تمديد خفض الإنتاج المنسق إلى ما بعد النصف الأول من العام الحالي. وتعهدت أوبك والمنتجون المستقلون ومن بينهم روسيا بخفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2017، في محاولة للسيطرة على تخمة المعروض ودعم الأسعار. وبينما كان مستوى إمتثال بعض المشاركين في الاتفاق غير مكتمل نفذت السعودية تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك مخاوف من أن أسواق النفط ما زالت متخمة. وفي الولايات المتحدة يزيد الإنتاج والمخزونات على حد سواء.

هذا وهبط النحاس إلى أدنى مستوى في أسبوعين ليتجاهل إنتعاشاً مؤقتاً في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً، حيث ضغطت توترات جيوسياسية وتبدد آمال زيادة الطلب الأمريكي على الأسعار. وبحلول الساعة 35ر09 بتوقيت غرينتش، انخفضت عقود النحاس تسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن واحداً بالمئة إلى 5710 دولارات للطن. وكان النحاس هبط إلى 5698 دولاراً للطن في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت مخزونات الألمنيوم في المخازن المسجلة ببورصة لندن للمعادن بواقع 13 ألفاً و575 طناً أخرى يوم الثلاثاء لأدنى مستوى منذ نهاية عام 2008، حسبما أظهرت بيانات البورصة. وانخفض الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 1ر0 بالمئة إلى 50ر1918 دولار للطن. وارتفع الزنك 6ر0 بالمئة إلى 2585 دولاراً للطن وانخفض الرصاص 2ر0 بالمئة إلى 2243 دولاراً للطن والنيكل 1ر1 بالمئة إلى 9730 دولاراً للطن، بينما لم يسجل القصدير تغيراً يذكر عند 19 ألفاً و995 دولاراً للطن.