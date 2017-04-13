حول مستقبل ميناء جابهار وأثره على تطوير التبادلات التجارية، قال الأستاذ في قسم الدراسات الدولية بجامعة جواهر لعل نهرو بنيودلهي، غلشن ساتشدوا: ان ربط ميناء جابهار (جنوب ايران) بميناء غوادر الباكستاني سوف يغير مستقبل المنطقة.

واعتبر الأستاذ ساتشدوا، في حوار مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان الاضطرابات في بلوشستان الباكستانية أهم عامل لتهديد الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، لذا فان ميناء جابهار يتميز بجاذبية أكثر بسبب امتلاكه الأمن المطلوب. واعتبر المشاريع المواصلاتية في المنطقة سبباً لضمان نجاحها، وقال: انه قد تضطر باكستان والصين الى إعادة النظر في الممر الاقتصادي بين البلدين بسبب الأهمية الاستراتيجية لميناء جابهار.

وقال الخبير الهندي: ان الجدوى الاقتصادية هي من أهم ميزات المشاريع المواصلاتية ونجاح الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني رهن بربطه بالسوق الهندية. وأوضح أن التنفيذ الناجح لمشروع تطوير ميناء جابهار من شأنه أن يقرب الهند من الدول الواقعة في آسيا الوسطى.

وأشار ساتشدوا إلى أهمية انضمام إيران وباكستان والهند الى منظمة شانغهاي للتعاون، مصرحاً أن هذه التطورات ستؤدي الى أن تعيد باكستان النظر في سياساتها التجارية والاقتصادية أمام الهند. وشدد أن ظهور ايران كلاعب اقتصادي مهم في المنطقة وفي العالم، يصب في مصلحة الهند .

وأشار الأستاذ في قسم الدراسات الدولية بجامعة جواهر لعل نهرو إلى الحقول النفطية والغازية الغنية في إيران، قائلاً: الهند ترغب في الاستثمار في الحقول الغازية الإيرانية .