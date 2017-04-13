وقال كريميان، في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء: ان محافظة اصفهان حازت المرتبة الأولى في ايران على صعيد إنتاج المشتقات البروتينية كلحوم الدجاج والحليب، كما ان شحنات من هذا المنتج قد تم تصديرها الى روسيا خلال شهر شباط/ فبراير الماضي وهو ما يمثل إنجازاً، إذ كانت المحافظة أحد المستوردين قبل أعوام قلائل. وأضاف: ان إحدى أهداف إقامة المعرض الدولي لقطاع صناعة مشتقات المواشي والدواجن والطب البيطري يتمثل بالتركيز على نشاطات تصدير هذه المنتجات الى خارج البلاد.