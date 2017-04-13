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|رقم الخبر: 191041
|تاريخ النشر: نيسان 12, 2017
|الوقت: 18:33
|الاقسام: اقتصاد
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محافظة إصفهان تصدّر منتجات الألبان إلى روسيا
أعلن رئيس دائرة الجهاد الزراعي في محافظة اصفهان (وسط ايران)، محسن كريميان، ان المحافظة تصدر منتجات الألبان لاسيما الحليب المجفف الى روسيا وسائر البلدان بفضل الخطط المعدة في هذا المجال.
وقال كريميان، في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء: ان محافظة اصفهان حازت المرتبة الأولى في ايران على صعيد إنتاج المشتقات البروتينية كلحوم الدجاج والحليب، كما ان شحنات من هذا المنتج قد تم تصديرها الى روسيا خلال شهر شباط/ فبراير الماضي وهو ما يمثل إنجازاً، إذ كانت المحافظة أحد المستوردين قبل أعوام قلائل. وأضاف: ان إحدى أهداف إقامة المعرض الدولي لقطاع صناعة مشتقات المواشي والدواجن والطب البيطري يتمثل بالتركيز على نشاطات تصدير هذه المنتجات الى خارج البلاد.
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