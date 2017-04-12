دعا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني الشعب للمشاركة الواسعة والمهيبة في الانتخابات القادمة لعزة وعظمة البلاد وبث الامل لدى الاصدقاء واليأس لدى الاعداء.

وخلال اجتماعه في مدينة نوشهر بحشد من الشباب والنخب في محافظة مازندران (شمال ايران)، قال الرئيس روحاني، ان انه لو عملنا في الانتخابات بمسؤوليتنا صورة صحيحة فان غدنا سيكون افضل من ماضينا ويومنا.

واضاف، نه ينبغي حث المواطنين جميعا للحضور الحماسي في الانتخابات لان مثل هذا الحضور مهم لعظمة ورفعة البلاد.

واشار الى انه ينبغي النزول الى الساحة في الايام المصيرية واضاف، ان الانتخابات هي ساحة تقرير مصير الشعب وان القضية المهمة فيها هي المشاركة الواسعة.

من جانبه اكد الرئيس روحاني على ضرورة اعتماد الاخلاق في العملية الانتخابية، وقال الرئيس روحاني في تصريح له في مدينة ساري مركز محافظة مازندران (شمالي ايران) ان الظروف الانتخابية الايرانية تختلف مع الدول الاوروبية والاميركية لاننا نعيش في ظل ولاية الفقيه والدستور ومؤسس الجمهورية الاسلامية والقائد المعظم للثورة الاسلامية.

واضاف: علينا ان نضع الضغائن والاحقاد جانبا ونعمل جنبا الى جنب بشكل اخوي لان الضغائن والاحقاد تسلب النشاط من الانسان.

واشار الرئيس روحاني الى ضرورة قبول المنافس وعدم القلق منه وقال: نحن ابناء بلد واحد ويجب علينا ان نجهد ونسعى لاعماره ونجند جميع جهودنا وطاقاتنا من أجل الانتاج وخلق فرص عمل للشباب.

وصرح ان الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية والقروية يجب ان تترافق مع تحركات جيدة للغاية والمشاركة الشعبية الرائعة لاننا نمر بظروف حساسة وعلينا ان نظهر للعالم قدرتنا ووحدتنا.



