قال المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في ايران: ان نشاطات شحن السلع في موانئ البلاد قد ارتفعت بنسبة 53 بالمئة على عهد الحكومة الحالية (الرئيس روحاني) مقارنة بعهد الحكومة السابقة.

وأضاف محمد سعيد نجاد، في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء، أثناء مراسم تدشين مشاريع للبنى التحتية في ميناء أميرآباد بمحافظة مازندران (شمال ايران): ان ترانزيت السلع غير النفطية قد ارتفع من 3ر1 مليون طن إلى 6ر4 مليون طن خلال عهد حكومة التدبير والأمل (الرئيس روحاني). وتابع: كما ان نشاطات السياحة البحرية في عهد الحكومة الحالية قد ارتفعت بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعهد الحكومة السابقة.

ولفت المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية انه يتم تنفيذ 786 مشروعاً في الموانئ الايرانية حالياً باعتمادات تزيد على 75 ألف مليار ريال (الدولار=33000 ريال).

هذا وبدأت يوم الثلاثاء عمليات تشييد أكبر مدينة صناعية في بهشهر بمحافظة مازندران (شمال ايران) بحضور الرئيس حسن روحاني والوفد المرافق في ميناء أميرآباد عبر الفيديوكونفرانس.

وقال النائب عن أهالي بهشهر في مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي محمد شاعري، في تصريح لفارس، أمس الأربعاء: انه من خلال المتابعات التي جرت العام الماضي وبالنظر لضرورة الاستفادة من الثروات لتحقيق الازدهار الاقتصادي في شرق محافظة مازندران والتي تمتاز بطاقات مناسبة في مجالات الكوادر الإنسانية ذات الكفاءة والبنى التحتية، فانه تم تخصيص ألف هكتار من الأراضي لإضافتها الى مدينة بهشهر الصناعية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والمياه والثروات الطبيعية البرلمانية: انه تم تخصيص 250 هكتاراً لأراضي مدينة (كلوكاه) الصناعية، كما تم تخصيص 803 هكتارات من أراضي الجزء الشمالي الشرقي من محافظة مازندران للمدينة الصناعية.

وأكد شاعري على ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة بهدف ايجاد البنى التحتية الضرورية في مجالات الماء والكهرباء والغاز والاتصالات والطرق. كما أكد انه من خلال المخططات المعدة، فان قفزة صناعية كبرى ستتحقق في محافظة مازندران في المستقبل المنظور على صعد التنمية الصناعية وايجاد فرص عمل جديدة.