

* "اجئي" يحل محل "رئيسي" في اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، أن حجة الاسلام اجئي النائب الاول لرئيس السلطة القضائية، حلّ محل "آية الله رئيسي" في اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، يوم الاربعاء، قال عباس علي كدخدائي: نظرا لاستقالة آية الله رئيسي من عضويته في اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، فقد تم تعيين بديله في الاجتماع الذي عقده مجلس صيانة الدستور صباح الاربعاء.

وأردف كدخدائي انه تم خلال هذا الاجتماع تعيين حجة الاسلام محسني اجئي النائب الاول لرئيس السلطة القضائية، بالاجماع بين الاعضاء، بديلا لآية الله رئيسي في اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عشرة.



*اليوم الثاني من تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية





بدأ صباح يوم الاربعاء اليوم الثاني لتسجيل اسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وانطلقت عملية التسجيل في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) واستمرت لغاية السادسة مساء.

هذا و كان من أبرز الاشخاص الذين ترشحوا في اليوم الثاني كل من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ونائبه (سابقا) حميد بقائي إضافة الى عبد الرضا شيخ‌ الاسلامي وزير العمل السابق و مسعود زريبافان الرئيس السابق لمؤسسة الشهيد.

وتتواصل عملية التسجيل للراغبين بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية لغاية السبت القادم، ومن ثم يتم تحديد المرشحين المؤهلين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة.



* درس من الامام الخميني (قدس سره) على أبواب الانتخابات

«الانتخابات» افضل طريق عملي للوصول الى الاهداف التي ينشدها الشعب، الناجمة عن الثورة الاسلامية والحكم المنبثق عنها والتي ترتكز عليها حقوق الأمة واهداف الأمام الراحل، ويتحقق من خلالها مايهدف اليه هذا النظام. وبأِلقاء نظرة الى ماقاله حضرة الأمام وسائر الشخصيات، تتضح اهمية دور الشعب في ذلك، وعند التدقيق في بعض ماقاله الامام (قدس سره)، فيما يتعلق بحضور كافة افراد الشعب، بوعي تام في الانتخابات، بحيث يرتفع ذلك الى درجة العبادة والصلاة: «عليكم جميعاً، وعلينا جميعاً، النساء والرجال، كل من يتوجب عليه ذلك كما هو الامر في الصلاة، يتوجب عليه، ايضاً، ان يرسم مصيره نفسه». (صحيفة الامام- الفارسية، ج15،ص28)

واكّد سماحته الموضوع في مكان أخر، وان يشعر ابناء الامة جميعاً بواجبهم في الانتخابات، قائلاً: «لاتقولوا، انّ الأخرين يدُلون بأصواتهم. على انْ اُدْلي بصوتي وكذلك انت عليك انْ تُدلي بصوتك، كما وانَّ ذلك القروي، الذي يعمل قرب مزرعته، عليه الأدلاء بصوته... هذا هو الواجب» (صحيفة الامام- الفارسية، ج15،ص15-16)

وفي موضع أخر، مشيراً الى اهمية مكانة المجلس ودور الشعب في تعيين النواب، وماتعرضت له مجالس النواب بعد عصر«المشروطة»، وانه من الضروري الوقوف بوجه تدخل السلطويين في الانتخابات، قال سماحته (قدس سره): «يجب ألّا تبتعد الجماهير عن الساحة فإذا ما تركوا الساحة انهزمنا. على الناس أن يمنعوا أصحاب النفوذ وغير الصالحين من الوصول إلى السلطة. فإذا ما اجتمع عدة أشخاص واختاروا أشخاصاً غير صالحين فعلى الناس ألا يصوتوا لهم. فإذا لم ينتبه الناس إلى ذلك فعلى المجلس أن لا يقبلهم. على الجميع أن يشتركوا في الانتخابات وألّا يتأثروا بأحد. فإذا أخذوا المشورة وتأكدوا من أنه مفيد للاسلام فليصوتوا له. وإذا ما كان هناك من يشكون في اخلاصه أو كان هناك منحرفون دخلوا الانتخابات فيجب ألّا يصوتوا لهم. علينا أن نصون مجلسنا وأن نعمل بشكل يكون أساساً لحكومة جيدة. إذا كان الناس يشتكون منّي فيجب ألا ييأسوا من الإسلام، لأني أنا الذي أخطأت فما علاقة ذلك بالإسلام. فاذا كان الناس يريدون الإسلام والاستقلال والتحرر من قيود الشرق والغرب، عليهم أن يشاركوا جميعاً في الانتخابات وأن يتواجدوا في الساحة، فإذا ما أخطأ ظالم فلا يوضع في حساب الإسلام، فلنعمل على إزالة الظلم والظالمين، فإذا ما رأينا ظلماً مورس بحق البعض في هذه الدورة فعلينا أن نضاعف جهدنا لإزالة الخطأ والظلم لا أن نتنحى جانباً ونبتعد عن الساحة لأننا إذا ابتعدنا عن الساحة سيزداد الظلم، إذاً لابد من مضاعفة اجتماعاتنا وحضورنا في الساحة». (صحيفة الإمام الخميني،ج‏18، ص: 204)

وقد انعكس ذلك في كلام قائد الثورة المعظم، بحيث دعا ابناء الشعب الى المشاركة في الانتخابات، بغض النظر عن معتنقاتهم واختلاف مشاربهم، قائلاً:«قد يكون عند البعض نظر أخر حول النظام.. الاّ انّ هؤلاء .. يتوحدون ويتفقون، عادةً، على امن، تطور وعزة البلاد ولانظر ثانٍ عندهم! وعليه، فان كانوا، يبتغون استمرار الامن الوطني، وارتقاء العزة الوطنية وضمان تقدم وحركة البلاد الى الأمام، عليهم ان يشتركوا في الانتخابات». (30/10/1394)











