أعلنت الغرفة التجارية في أفغانستان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر في الوقت الحالي أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة لكابول على مستوى المنطقة.

وأفاد "راديو آزادي" الأفغاني، أن المتحدث بإسم الغرفة التجارية في أفغانستان ذكر أنه وبرفع مستوى العلاقات التجارية بين كابول وطهران، فان إيران قد تحولت إلى أكبر الشركاء التجاريين لأفغانستان في المنطقة.

وقال صيام الدين بسرلي، المتحدث بإسم الغرفة التجارية الأفغانية: انه بعد التوترات التي شابت العلاقة بين أفغانستان وباكستان مؤخراً وإغلاق المعابر الحدودية من قبل حكومة اسلام آباد، فان حجم العلاقات التجارية بين كابول وطهران ارتفع بشكل غير مسبوق. وأضاف بسرلي: ان قيمة التبادلات التجارية بين البلدين الجارين (إيران وأفغانستان) وصلت إلى 8ر1 مليار دولار.

ولفت المتحدث بإسم الغرفة التجارية الأفغانية إلى أنه في مقابل ارتفاع مستوى التبادلات التجارية بين إيران وأفغانستان، فان حجم التبادلات التجارية الأفغانية-الباكستانية شهد نسبة انخفاض وصلت إلى 50 بالمئة.

وقد انخفضت قيمة التبادلات التجارية بين أفغانستان وباكستان من ملياري دولار إلى مليار دولار بسبب التوترات الأخيرة التي أصابت العلاقات بين البلدين. ويعتبر حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان الأكثر ارتفاعاً مقارنة بدول باكستان والصين وتركمانستان وكازاخستان التي تربطها علاقات تجارية تصل إلى ملايين الدولارات مع أفغانستان.

وكان مسؤولو الحكومة الأفغانية ومسؤولو الغرفة التجارية في أفغانستان قد حثوا التجار الأفغانيين على تعزيز علاقاتهم التجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب تمتعها بحدود آمنة، وكونها يمكنها أن تكون شريكاً تجارياً يمكن الوثوق به.

وقد أكد المسؤولون الأفغان أن إيران تعتبر شريكاً تجارياً موثوق به وخط ترانزيت آمن لعبور الأموال التجارية للتجار الأفغانيين، مؤكدين أن طهران من شأنها أن تكون أفضل الخيارات البديلة للتبادلات التجارية والترانزيتية مع اسلام آباد.