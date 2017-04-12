أظهرت نتائج استطلاعي رأي في تركيا يوم الأربعاء أن أغلبية ضئيلة من الأتراك، بين 51 و52 في المئة منهم، سيصوتون بنعم في الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل على تعديلات دستورية تهدف إلى إقامة نظام رئاسي تنفيذي.

ويتوجه الناخبون في تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 16 أبريل نيسان الجاري لتقرير ما إذا كانوا سيمنحون الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق. وبدأ تصويت الأتراك المغتربين في أواخر مارس آذار وانتهى يوم الأحد الماضي.

وبحسب استطلاع أجرته شركة (ايه.ان.ايه.آر) صوت 52 في المئة بنعم. وأجري الاستطلاع عبر مقابلات مباشرة لأكثر من 4000 شخص في 26 إقليما في الفترة بين الخامس والعاشر من أبريل نيسان.

وبحسب الشركة تراجعت نسبة الناخبين الذين لم يحسموا مواقفهم حتى الآن إلى ثمانية في المئة مضيفة أنه بتوزيع هذه النسبة تكون هناك زيادة نقطتين مئويتين في عدد الذين سيصوتون بنعم في الاستفتاء مقارنة بنتائج استطلاع أجري في بداية مارس آذار الماضي.

وقالت الشركة في بيان بثه مديرها العام على تويتر إن النتائج تخص الناخبين الموجودين في تركيا فقط وإنه من المتوقع أن تزيد نسبة المؤيدين قليلا مع إضافة نتائج المغتربين.

وقال إردوغان يوم الثلاثاء إن المغتربين الأتراك أقبلوا على التصويت بأعداد كبيرة في تطور يرى منفذو استطلاعات الرأي أنه ربما يفيده.

وأفسدت الحملة بشأن الاستفتاء علاقات تركيا ببعض حلفائها الأوروبيين. وقال إردوغان إن حظر بعض الاجتماعات لوزراء أتراك في إطار الحشد للاستفتاء في هولندا وألمانيا لأسباب أمنية كشف عن انتهاج البلدين أساليب أشبه بالنازية.

وأظهر استطلاع أجرته شركة (كونسنساس) أن المؤيدين نسبتهم 51.2 في المئة بعد توزيع نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد. وشمل الاستطلاع 2000 شخص عبر مقابلات مباشرة في 41 إقليما في الفترة بين الثاني والثامن من أبريل نيسان.

في سياق آخر قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم الأربعاء: إن الانفجار الذي وقع في مجمع للشرطة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كان هجوما إرهابيا.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن انفجار يوم الثلاثاء في أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية بدا أنه وقع أثناء إصلاح مركبة مدرعة.

لكن صويلو قال إن الهجوم نفذ عبر نفق تم حفره تحت المجمع. وذكرت مصادر في مستشفى يوم الأربعاء أن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى ثلاثة من قتيل واحد.

وقال صويلو في مقابلة مع تلفزيون خبر ترك: تبين أن الانفجار كان نتيجة لهجوم إرهابي. نُفذ الهجوم عبر نفق تم حفره من الخارج. حفروا نفقا ووضعوا المتفجرات داخله.

ولم يشر إلى الجهة التي يعتقد أنها كانت وراء الانفجار رغم أن مسلحين أكرادا نفذوا في الماضي هجمات مماثلة ضد مجمعات للشرطة والجيش في جنوب شرق البلاد. وقالت وكالة دوجان للأنباء إن خمسة أشخاص اعتقلوا.