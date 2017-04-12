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رقم الخبر: 191035 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 16:30 الاقسام: سياحة  
مسؤول ايراني: العام الجاري يعد افضل فرصة لتجاوز الاقتصاد النفطي الى السياحي

مسؤول ايراني: العام الجاري يعد افضل فرصة لتجاوز الاقتصاد النفطي الى السياحي

وصف المدير التنفيذي لشركة تطوير السياحة في ايران غلام حسين حسيني العام الجاري (1396 الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس 2018) بمثابة الفرصة الافضل لتجاوز الاقتصاد القائم على تصدير النفط الى اقتصاد يقوم على صناعة السياحة.

وقال غلام حسين حسيني، في تصريح ادلى به يوم الاربعاء، ان صناعة السياحة يمكنها ان تكون المنقذ الافضل لاقتصاد البلاد.

واشار الى الدور المهم الذي يؤديه الاقتصاد المقاوم باعتباره المفتاح الرئيسي لايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد، موضحا ان قطاع صناعة السياحة يعد من المواضيع التي حددها قائد الثورة في خطة الاقتصاد المقاوم وانه وفق خطة آفاق التنمية العشرينية ينبغي ان يتحقق هدف اجتذاب 20 مليون سائح سنويا لغاية عام 2025.

ونوه الى التراث الثقافي والمناطق السياحية في جميع ارجاء ايران، موضحا ان الطبيعة الخلابة والمساحات الخضراء والغابات في شمال البلاد والصحراء في الوسط والجبال الشاهقة في الشمال والغرب وعيون المياه المعدنية الساخنة ذات الطبيعة العلاجية المذهلة وسواحل بحر قزوين والخليج الفارسي الجميلة ومئات المناطق والآثار التاريخية في ايران الاسلامية لا تضاهيها ثروة اخرى والتي يمكن ان تشكل داعما قويا لاقتصاد البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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