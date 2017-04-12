دعت الصين دونالد ترامب الاربعاء الى التحلي بالهدوء حيال كوريا الشمالية. بعد تهديدات جديدة من الرئيس الاميركي الذي أعلن انه قادر على ان يتوصل الى إيجاد “حل” وحده “للمشكلة”. فيما أعلنت بيونغ يانغ عن استعدادها “للحرب”.

دعت الصين دونالد ترامب الاربعاء الى التحلي بالهدوء حيال كوريا الشمالية. بعد تهديدات جديدة من الرئيس الاميركي الذي أعلن انه قادر على ان يتوصل الى إيجاد “حل” وحده “للمشكلة”. فيما أعلنت بيونغ يانغ عن استعدادها “للحرب”.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي دونالد ترامب دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الى حل سلمي للازمة “والحفاظ على السلام والاستقرار” في شبه الجزيرة الكورية كما ذكر التلفزيون الوطني الاربعاء.

وكتب ترامب الثلاثاء على تويتر ان “كوريا الشمالية تبحث عن مشاكل. اذا قررت الصين المساعدة فسيكون الامر ممتازا. وإلا سنتولى تسوية المشكلة من دونهم”. وربط ترامب على ما يبدو بين المفاوضات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وملف كوريا الشمالية. وقال “شرحت للرئيس الصيني ان اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة سيكون افضل للصينيين اذا قاموا بتسوية مشكلة كوريا الشمالية”.



