اتهمت السلطات الزامبية اليوم الأربعاء، زعيم المعارضة هاكينده هيشيلما بالخيانة، بعد أن اعتقلته الثلاثاء، بزعم اعتراضه لموكب رئيس البلاد ادجار لونجو، أثناء مروره في منطقة ريفية غرب البلاد، وفقا لما ذكره رئيس الشرطة لوكالة رويترز.

اتهمت السلطات الزامبية اليوم الأربعاء، زعيم المعارضة هاكينده هيشيلما بالخيانة، بعد أن اعتقلته الثلاثاء، بزعم اعتراضه لموكب رئيس البلاد ادجار لونجو، أثناء مروره في منطقة ريفية غرب البلاد، وفقا لما ذكره رئيس الشرطة لوكالة رويترز.

واعتقل هيشيلما، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الثري، الثلاثاء، بدعوى اعتراض الموكب الرئاسي الذي كان يمر عبر مونجو على بعد 500 كم غرب العاصمة لوساكا.

وقال قائد الشرطة كاكوما كانغانجا للصحافيين “لقد ثبت أن زعيم المعارضة عصى أوامر الشرطة بإخلاء الطريق، مما يعرض حياة رئيس الدولة للخطر”.

وأضاف “لقد وجهنا اليوم للسيد هيشيلما وخمسة آخرين تهمة الخيانة العظمى”.



