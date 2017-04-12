  • الأربعاء ١٥ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191032 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 16:34 الاقسام: دوليات  
“داعش” تنفذ هجوماً ارهابياً على مخفر للشرطة في ولاية جوزجان في أفغانستان

“داعش” تنفذ هجوماً ارهابياً على مخفر للشرطة في ولاية جوزجان في أفغانستان

نفذ تنظيم “داعش” الإرهابي هجوماً على مخفر للشرطة في ولاية جوزجان في أفغانستان.

نفذ تنظيم “داعش” الإرهابي هجوماً على مخفر للشرطة في ولاية جوزجان في أفغانستان. وقال المتحدث باسم مكتب والي جوزجان محمد رضا غفوري، إن إرهابيين من تنظيم “داعش” الإرهابي نفذوا هجوماً على مخفر للشرطة في قرية مغول التابعة لـ درزاب، ادّى الى مقتل 7 من الإرهابيين، وإصابة 7 آخرين في الاشتباكات. وأفيد أن بعض الإرهابيين الذين قتلوا هم قادة في المنطقة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0709 sec