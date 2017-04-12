نفذ تنظيم “داعش” الإرهابي هجوماً على مخفر للشرطة في ولاية جوزجان في أفغانستان. وقال المتحدث باسم مكتب والي جوزجان محمد رضا غفوري، إن إرهابيين من تنظيم “داعش” الإرهابي نفذوا هجوماً على مخفر للشرطة في قرية مغول التابعة لـ درزاب، ادّى الى مقتل 7 من الإرهابيين، وإصابة 7 آخرين في الاشتباكات. وأفيد أن بعض الإرهابيين الذين قتلوا هم قادة في المنطقة.



