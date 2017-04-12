ليست المرة الأولى التي يتحدّث فيها أهالي أطفال سجناء لدى السلطات البحرينية عن معاناة أبنائهم وتعرّضهم للضرب داخل السجون البحرينية، فالطفل حيدر الملا واحد من أطفال كثر يفتقدون لأبسط حقوق الطفولة في هذا البلد، حيث يتعرّض للإيذاء والضرب، وفقاً لما كشفته والدته.

ليست المرة الأولى التي يتحدّث فيها أهالي أطفال سجناء لدى السلطات البحرينية عن معاناة أبنائهم وتعرّضهم للضرب داخل السجون البحرينية، فالطفل حيدر الملا واحد من أطفال كثر يفتقدون لأبسط حقوق الطفولة في هذا البلد، حيث يتعرّض للإيذاء والضرب، وفقاً لما كشفته والدته.

وقد أعربت والدة المعتقل الملا عن قلقها الشديد على حياة ابنها بعد تعرضه للضرب، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى.

وفي حديث لقناة اللؤلؤة، أفادت والدة الملا عن تعرضه لسوء المعاملة بشكل مستمر، وتضرر عينه اثر الاعتداء عليه بالضرب من أحد منتسبي الأجهزة الامنية.

ويعاني المعتقلون في سجني الحوض الجاف وجو المركزي من سوء المعاملة والتعذيب بشكل مستمر والذي بلغت ذروته بعد جريمة إعدام ثلاثة معتقلين سياسين في كانون الثاني الماضي.



