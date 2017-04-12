أكد معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أنَّ "تدخل بعض القوى الإقليمية والدولية في شؤون سوريا، هو السبب الأساس وراء العدوان الإرهابي الذي تتعرض له"، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يشدد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال سوسان خلال ندوة عقدت في باريس بمبادرة من النائبين الفرنسيين تيري مارياني ونيكولا دويك وحضرها حشد من البرلمانيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن السوري، إن "الأكاذيب والادعاءات التي تسوقها الإدارة الأميركية والدول المتآمرة على سوريا، ما هي إلا ذريعة للتصعيد، ولإفشال الجهود الرامية لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة".

وأكد سوسان أن صمود الشعب السوري والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد أفشل المؤامرة وأفقد المتآمرين صوابهم، مجددا تصميم الشعب السوري على عدم السماح لأي كان بالتدخل في شؤونه، ومشددًا على أن مستقبل سوريا هو خيار حصري للشعب السوري.

إلى ذلك، أشار معاون وزير الخارجية السوري إلى أن "الإرهاب يشكل خطرًا على العالم أجمع، وعلى الشعوب الأوروبية أن تتساءل هل من مصلحتها تحالف حكوماتها مع دعاة الفكر الوهابي التكفيري الذي يشكل الخزان الأساس للتطرف في المنطقة والعالم"؟ .

بدورهم، عبّر النواب الفرنسيون المشاركون في الندوة عن تضامنهم الكامل مع سوريا في مواجهة الإرهاب التكفيري، مشيرين إلى أنها تدافع عن العالم أجمع، كما وجهوا التحية للجيش السوري الذي يساهم في حماية الفرنسيين عبر مكافحته للإرهاب.



