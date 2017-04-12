ووصف قاضي عسكر، الزيارة الاخيرة التي قام بها المشرف على منظمة الحج والزيارة الايرانية ووفد الخبراء المرافق له الى السعودية لمتابعة بنود مذكرة التفاهم الخاصة بالحج بالمفيدة.

واوضح، انه بالنظر الى المفاوضات التي جرت هناك فانه قد تم التمهيد لتحقيق الاهداف المحددة في شؤون الحج وقد توفرت الظروف المناسبة وانه لا بواعث للقلق امام الحجاج فيما يتعلق بالشؤون المرتبطة بالحج.

هذا وبدأت صباح يوم الأربعاء، عملية التسجيل الاولى للراغبين بأداء مناسك الحج ممن حصلوا سابقا على قسيمة الحج، حتى تاريخ 22 تموز/ يوليو 2006.

وقد أعلنت منظمة الحج والزيارة في بيان صدر بتاريخ 9 نيسان/ ابريل الجاري، ان الحاصلين على قسيمة الحج حتى تاريخ 22 تموز/ يوليو 2006، فرصة 10 أيام بدءا من صباح الاربعاء 12 نيسان/ ابريل 2017، لمراجعة احدى فروع البنك الوطني الايراني وان يبادروا لإيداع مبلغا كمقدمة لتكاليف السفر، مع اصطحاب وصل الوديعة الاولية واوراق الجنسية.

وحسب البيان، ستقوم فروع البنك الوطني الايراني، بمحاسبة اصل وارباح الوديعة الاولية بشكل يومي حتى تاريخ مراجعة صاحب الطلب، وستتسلم منه ما يكمل مبلغ 10 ملايين تومان لحساب منظمة الحج.

وأكد البيان انه مع البدء بتسجيل الراغبين في قوافل الحج على صعيد العاصمة والاقضية، فستكون الاولوية للأشخاص الذين يبادرون في هذه المرحلة الى تسديد التكاليف الاولية للسفر. كما يجب ان يمتلك الراغبون لأداء مناسك الحج جوازات سفر دولية منفردة لكل شخص وأن تكون صلاحتيها على الاقل لغاية تاريخ 24 شباط/ فبراير 2018، وفي غير هذه الحالة عليهم ان يبادروا الى اصدار جوازات جديدة.

واختتم البيان، ان اسماء مدراء القوافل والتفاصيل عنها، وكذلك التكاليف النهائية لقوافل الحج، ستعلن لاحقا عبر موقع منظمة الحج www.hajnews.ir بعد إكمال عملية تأجير المنازل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإبرام العقود بشأن النقل والتغذية وتوفير العملة الصعبة وإتمام جميع التحضيرات.

