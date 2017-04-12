  • الأربعاء ١٥ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191026 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: محليات  
بدء المناورات البحرية المشتركة بين ايران وسلطنة عمان

بدء المناورات البحرية المشتركة بين ايران وسلطنة عمان

اعلنت الهيئة العامة للقوات المسلحة الايرانية انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، اليوم الاربعاء.

وفي إطار الاجتماع الثالث عشر للجنة العسكرية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، التقى وفد عسكري من هيئة الاركان العامة الايرانية اليوم مع رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة بسلطنة عمان، كما التقى قادة القوات الجوية والبرية والبحرية مع قادة الشرطة في السلطنة.
وأفاد العميد قدير نظامي، رئيس اللجنة المشتركة للصداقة العسكرية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، أنه خلال هذه اللقاءات بين المسؤولين العسكريين لدى البلدين، تم بحث مختلف جوانب التعاون العسكري والدفاعي، حيث أكد مسؤولو الجانبين على تنمية التعاون وترسيخه بناء على محور الأهداف والمصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما لفت الجانبان الى اهمية القوات المسلحة لدى البلدين ودورها، وأكدا ضرورة صيانة السلام والاستقرار في مضيق هرمز الاستراتيجي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0798 sec