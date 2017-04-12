وفي إطار الاجتماع الثالث عشر للجنة العسكرية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، التقى وفد عسكري من هيئة الاركان العامة الايرانية اليوم مع رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة بسلطنة عمان، كما التقى قادة القوات الجوية والبرية والبحرية مع قادة الشرطة في السلطنة.

وأفاد العميد قدير نظامي، رئيس اللجنة المشتركة للصداقة العسكرية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، أنه خلال هذه اللقاءات بين المسؤولين العسكريين لدى البلدين، تم بحث مختلف جوانب التعاون العسكري والدفاعي، حيث أكد مسؤولو الجانبين على تنمية التعاون وترسيخه بناء على محور الأهداف والمصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما لفت الجانبان الى اهمية القوات المسلحة لدى البلدين ودورها، وأكدا ضرورة صيانة السلام والاستقرار في مضيق هرمز الاستراتيجي.