روى رجل يصف نفسه بـ(الطيار الأكثر حظاً في العالم) تفاصيل 11 حادثا تعرّض لها أثناء تحليقه لنقل عمال مناجم الذهب غير الشرعيين إلى مختلف أنحاء أدغال البرازيل.

وقضى كلينغر بورغس دو فالي المتقاعد حالياً أربعة عقود في العمل بالسوق السوداء للذهب، وفقاً لما جاء في تقريرٍ لصحيفة (دايلي ميل) البريطانية.

وخلال عمله بالطيران، تعرَّض دو فالي لأحد عشر حادث تحطم طائرة، وحادث حريق على متن الطائرة، تسبب في مقتل اثنين من ركابها، إضافة إلى فقدان ثلاثة من أشقائه في حوادث طيران منفصلة.

نشأ دو فالي في مدينة إيتايتوبا، التي تقع في أعماق الغابات الاستوائية البرازيلية، حيث كان أمامه خياران لمسيرته الوظيفية: أن يكون عاملاً غير شرعيٍ في مناجم الذهب، أو طياراً يساعد عمال المناجم غير الشرعيين في مختلف أنحاء غابات الأمازون.

واختار دو فالي وأشقاؤه الستة أن يكونوا طيارين، لأن عمال المناجم غير الشرعيين يعيشون حياةً محفوفةً بالمخاطر.

وكان دو فالي واحداً من آلاف الطيارين الذين نقلوا عمال المناجم غير الشرعيين، بواسطة طائرته ذات المحرك الصغير، من مناجم الذهب غير الشرعية إلى مطار مدينة إيتايتوبا.

وحلَّق دو فالي بطائرته داخل وخارج إيتايتوبا -التي يُصنَّف مطارها ضمن أخطر عشرة مطارات في العالم- لمدة 40 عاماً.

وقال دو فالي (هذا هو أخطر مكان للطيران بدون شك، لقد فقدت العديد من أصدقائي الذين ماتوا في حوادث).

وكان يضطر دو فالي عادةً إلى الهبوط على مدارج مؤقتة في الغابات، وكانت عبارة عن 300 متر من الحشائش على جانبي التلال المليئة بالحجارة الصخرية.

وعن عمله لمدة 40 عاماً كطيار، قال دو فالي (أنا الطيار الأكثر حظاً في العالم. أي شخص آخر كان سيلقى حتفه).

وكان شقيق دو فالي الأكبر أول من مات في حادث تحطم طائرة عندما سقطت طائرته في الغابة منذ 40 عاماً.

ولقي شقيقه الأصغر مصرعه أيضاً في حادث في ديسمبر 2016، وقال دو فالي تعليقاً على الحادث: (لا أحد يعلم ماذا حدث).

وفي حين تقاعد دو فالي عن عمله بسبب مشاكل صحية، حذا ابنه وابن شقيقه حذوه.