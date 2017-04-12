ابتكرت أم عقابا مميزا لأبنائها بعد أن تشاجرا مع بعضهما، حيث أجبرتهما على الرقص سويا داخل (تي شيرت) واحد، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبحسب الفيديو المنشور ظهر الطفلين وهما يرتديان التي شيرت ويرقصون مع بعضهما ولكن ظهرا بوجه عابس جداً، فمن المؤكد أن هذا العقاب قد تلقوه قبل ذلك من والدتهم.

قالت الصحيفة إن الفيديو تم تصويره في أمريكا الجنوبية وظهر صوت الأم في الفيديو وهي تقول لأطفالها أن يمسكا أيديهما.