  • الأربعاء ١٥ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191024 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 16:03 الاقسام: منوعات  
أم تبتكر عقاباً جديداً لأطفالها

أم تبتكر عقاباً جديداً لأطفالها

ابتكرت أم عقابا مميزا لأبنائها بعد أن تشاجرا مع بعضهما، حيث أجبرتهما على الرقص سويا داخل (تي شيرت) واحد، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبحسب الفيديو المنشور ظهر الطفلين وهما يرتديان التي شيرت ويرقصون مع بعضهما ولكن ظهرا بوجه عابس جداً، فمن المؤكد أن هذا العقاب قد تلقوه قبل ذلك من والدتهم.

قالت الصحيفة إن الفيديو تم تصويره في أمريكا الجنوبية وظهر صوت الأم في الفيديو وهي تقول لأطفالها أن يمسكا أيديهما.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0701 sec