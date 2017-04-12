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رقم الخبر: 191023 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: منوعات  
إنزال جوي بالباراشوت لأول كلب يدخل غينيس

إنزال جوي بالباراشوت لأول كلب يدخل غينيس

سجل الكلب (Arrow) رقماً قياسياً في موسوعة غينيس العالمية، بعد أن هبط بالمظلة من طائرة هليكوبتر في إطار حملة لمكافحة الصيد الجائر.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هبوط الكلب من الطائرة، رفقة شخصين آخرين، في رسالة حول التوعية بمخاطر الصيد الجائر للحيوانات البرية.

وأكدت موسوعة (غينيس) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب)، أنَّ هذا الإنزال الجوي يعتبر بداية لحملة موسعة لمواجهة الصيد الجائر وما يسببه من خلل في التوازن البيئي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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