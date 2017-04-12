عندما تجلس في مقعدك بالطائرة لأكثر من 10 ساعات، فهناك الكثير من الأشياء التي تلاحظها وتطرح حولها مجموعة من الأسئلة.

ومن بين الأسئلة التي يطرحها المسافرون كثيرا هي لماذا لا توجد نافذة عند كل مقعد بالطائرة؟

وذكر موقع (travelandleisure) المختص بالسفر نقلا عن خبراء في المجال، أن السبب يعود إلى شركات الطيران نفسها فهي تقرر عدد المقاعد التي تسعى لتوفيرها داخل المقصورة والمسافة بينها.

وعندما تكون مقصورة الطائرة مكتظة فهذا يعني أن مقاعد الركاب لن تكون بمحاذاة نوافذ الطائرة.

وغالبا ما يفضل الركاب الجلوس في مقعد قرب النافذة للاستمتاع بالمناظرة الطبيعية الجميلة من الأعلى.