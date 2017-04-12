قد يُثير استغرابك رؤية طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات فقط يُشارك في سباقات الماراثون الثلاثية المعروفة باسم (ترياثلون)، والتي تبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالجري.

حيث يُشارك (جيك فيلا) في هذه السباقات لكن ليس من أجل المتعة فقط، إنما من أجل الحفاظ على حياته التي أصبحت على المحك بسبب مرض نادر يُعاني منه!.

حالة جينية نادرة تُجبر طفل على المشاركة في سباقات الماراثون الشاقة!

يُعاني (جيك فيلا) من حالة هرمونية نادرة تُسبب له زيادة كبيرة في الوزن على الرغم من تناوله للطعام الصحي وممارسته للرياضة بانتظام.

وبسبب أن الحالة جينية هرمونية، فلا يُوجد علاج معيَّن يُوقف الزيادة السريعة بالوزن، الأمر الذي جعل حياته مهددة بالخطر في سنٍ صغيرة.

وكان والدا (جيك) قد لاحظا اكتسابه للوزن بسرعة كبيرة قبل ثلاث سنوات، عندما اكتسب ما يُقارب من 9 كلغم خلال ستة أشهر فقط! وعلى الرغم من تناوله للسلطة فقط، إلا أن وزنه استمر بالزيادة.

واستمر هذا الأمر حتى تم تشخيصه في عام 2015م بإصابته بمتلازمة (روهاد) أو كما تُسمى كاملًا باللغة الإنجليزية (Rapid-onset Obesity with Hypothalamic dysfunction, Hypoventilation and Autonomic Dysregulation).

هذه الطفرة الجينية تؤثر على الجهاز العصبي في جسم الإنسان وتُسبب زيادة سريعة في الوزن. فضلًا عن عدم القدرة على تنظيم درجة الحرارة للجسم والحفاظ على مستويات المياه العادية داخله.

وبسبب ذلك، يُمكن أن ينجم عن هذه الطفرة أورام مستقبلية. وبالفعل، ظهر ورم على ظهر (جيك) في الفترة الأخيرة. وغالباً، لا يعيش المُصابون بمتلازمة (روهاد) لفترة طويلة.

وتُعتبر هذه الحالة الجينية نادرة للغاية، حيت تم تسجيل 75 حالة فقط مُصابة بمتلازمة (روهاد)، ولا يُعرف إن كان أيٌ من المصابين بها قد عاشوا حتى العشرينات من عمرهم.

لكن الصبي الصغير من مالطا لا يرغب بأن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية. إنما يُكافح من أجل محاربة الوزن الزائد أو على الأقل الإبطاء منه.

حيث يُشارك (جيك) بكامل طاقته في سباقات (ترياثلون) التي تُساعده على الحفاظ على لياقته البدنية ونشاطه. فهو يتدرب مع رابطة شباب ترياثلون في مالطا ثلاث مرات بالأسبوع.

وبعد أن تم نشر قصة الصبي (جيك فيلا) في موقع (لوفينمالتا)، أعلن رجل الأعمال المالطي (هوغو تشيتكوتي) عن نيته تحويل حلم الصبي الصغير إلى حقيقة، ويأمل أن يتمكن من تحقيق حلم الصبي في مقابلة أبطال منافسات ترياثلون البريطانييْن قريباً، ولا يبدو أنه حلم مستحيل!.

وكانت (ماروسكا فيلا) والدة (جيك) قد شاركت قصته مع الآخرين لترفع من مستوى الوعي حول السمنة وأنها لا تتعلق دائماً بنمط الغذاء وأسلوب الحياة غير الصحي. فقد تكون أحياناً بسبب مشاكل هرمونية جينية خارجة عن إرادة الشخص نفسه.