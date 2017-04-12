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رقم الخبر: 191019 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 15:54 الاقسام: منوعات  
مصادرة (قرون) بقيمة 3 ملايين دولار

مصادرة (قرون) بقيمة 3 ملايين دولار

ضبطت السلطات الماليزية ما قيمته 3.1 مليون دولار من قرون وحيد القرن جرى نقلها من الموزمبيق عبر الشرق الأوسط.

ووفق ما جاء في رويترز فإن هذه هي آخر عملية ضبطت في آسيا لمنتجات من الأنواع المهددة بالانقراض.

وتعد ماليزيا نقطة عبور رئيسية للتجارة في منتجات الأنواع المهددة بالانقراض إلى دول آسيوية أخرى.

وقال حمزة صندانغ، مدير الجمارك بمطار كوالالمبور، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات الأمنية عثرت، الجمعة، على أكثر من 51 كيلوغرام من قرون وحيد القرن بعد أن تم نقلها في صناديق خشبية.

وجرى شحن القرون إلى ماليزيا عبر وثائق مزورة. وقال صندانغ: (عنوان المرسل إليه والمستلم لم يكن موجوداً أصلاً، وكل الوثائق المستخدمة للشحنة كانت خاطئة).

وأضاف أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه فيه وأن التحقيقات مستمرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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