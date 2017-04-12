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رقم الخبر: 191018 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 15:52 الاقسام: منوعات  
اشتريا دبابة من (إيباي) فعثرا بداخلها على كنز!

اشتريا دبابة من (إيباي) فعثرا بداخلها على كنز!

اشترى الميكانيكيان (نيك ميد) وزميله (تود تشامبرلين) دبابة من نوع T54/69 من موقع (إيباي) بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، فوجدا بداخلها 5 قضبان ذهبية، مخبأة في خزان الوقود، قيمتها حوالي ميلوني جنيه إسترليني.

وكان الميكانيكيان قلقين في البداية، حيث اعتقدا أن الأمر يتعلق بأسلحة أو قنابل مخبأة في الخزان.

وقال ميد لصحيفة (ذا صن) البريطانية (لم نكن نعرف ماذا سنفعل آنذاك.. لا يمكنك الحصول على هذه القضبان الذهبية دون أن تطرح عليك أسئلة، لذلك اتصلنا بالشرطة، التي حضرت إلى عين المكان، وأخذت القضبان الذهبية مع تسليمنا إيصال).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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