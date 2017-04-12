اشترى الميكانيكيان (نيك ميد) وزميله (تود تشامبرلين) دبابة من نوع T54/69 من موقع (إيباي) بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، فوجدا بداخلها 5 قضبان ذهبية، مخبأة في خزان الوقود، قيمتها حوالي ميلوني جنيه إسترليني.

وكان الميكانيكيان قلقين في البداية، حيث اعتقدا أن الأمر يتعلق بأسلحة أو قنابل مخبأة في الخزان.

وقال ميد لصحيفة (ذا صن) البريطانية (لم نكن نعرف ماذا سنفعل آنذاك.. لا يمكنك الحصول على هذه القضبان الذهبية دون أن تطرح عليك أسئلة، لذلك اتصلنا بالشرطة، التي حضرت إلى عين المكان، وأخذت القضبان الذهبية مع تسليمنا إيصال).