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رقم الخبر: 191017 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 15:49 الاقسام: منوعات  
وليمة عملاقة تثير الجدل!

وليمة عملاقة تثير الجدل!

تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة صحن مفطح عملاق بـ 8 قعدان على طاولة تحتوي 10 من ذبائح الأغنام وكميات هائلة من الأطعمة المختلفة.

وأثارت الصورة المتداولة لمائدة الطعام التي جهزها المواطن للأمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية في منزله في مدينة الخبر موجة من الغضب حيث استنكر مواطنون صورة الصحن العملاق ووصفوها بـ(البذخ والإسراف وأنه شكل من أشكال الهياط) التي يجب محاربتها في المجتمع السعودي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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