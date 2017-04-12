رغم أني معروف بمعارضتي للعلمانية بكل أشكالها ونسخها المطورة!! لكني اليوم أشعر بالتعاطف مع بعض مطالبهم في منع «السلفيين» من الظهور في وسائل الإعلام.. على الأقل المشهورين منهم في مجال الفتنة والتحريض والتكفير والجهل والخرافات..

إذا كان لكل واحد منهم جحر في بقعة ما من بعض «بلداننا» الإسلامية فالأفضل أن يبقى هذا المخلوق ينعق في ذلك الجحر وبس.. وأن ينفث سمومه فيه وبس.. أما أن يكون ضيفاً وتحجز له أوقات الذروة في وسائل الإعلام العامة فهذه مساعدة له في نشر سمومه وضلالته على أكبر عدد من الناس ليزداد عدد الضحايا.. كمن يأتي لمجرم وحشي بيده سيف صدئ في أحد الكهوف ويعطيه مدفعاً رشاشاً مثبت على سيارة دفع رباعي!! يعني ايه؟ يعني بدل أن تقتل واحد أو اثنين بسيفك البالي هذا خذ الرشاش وأحصد أرواح المئات!!..

انتشرت دعوى منع شيوخ الجهل والفتنة من الظهور في وسائل الإعلام العامة بعد حادثتين خطيرتين من مصر أم الدنيا وأم الحضارة وفيها الأزهر الشريف يطلع مخلوق يزعم أنه «داعية سلفي» يفتي بجواز بل وجوب قتل الشيعة.. وأن قتلهم زي إبادة الحشرات الضارة كالبق والصراصير!! وهذا المخلوق التافه اسمه بدر المشاري.. وأنا أعرف أنه ذكّركم بالحاخام الصهيوني الملعون عوفاديا يوسف الذي أيضاً أفتى بجواز بل وجوب قتل الفلسطينيين.. كما تقتل الحشرات كالبعوض والصراصير!! الفرق الوحيد في نص الفتوتين.. ان المشاري وضع كلمة الشيعة وقال البق.. بينما وضع عوفاديا كلمة الفلسطينيين وقال البعوض.. أما باقي الكلمات فكما هي ميّة الميّة!!..

أحبتي أرجوكم لا تستهينوا بفضاعة النوع الثاني من الفتوى.. فهي الأراجيف التي تروّج للجهل والخرافة..

اليكم مثال على ذلك.. داعية سلفي سعودي.. ايوه من بلد الحرمين الشريفين والمقدسات ومهبط الوحي والخ الخ.. اسمه عبدالله السويلم.. يخرج من على شاشة التلفزيون ويحكي قصة يقول فيها أن عالماً فرنسياً جاء الى عش اللقالق.. وسرق البيضات من تحت أمهم «اللقلوقة» ووضع بدلاً عنه بيض دجاج!! والمسكينة ما شعرت بحاجة!! وقام العالم الفرنسي بنصب كاميرا تراقب العش عن كثب!! وبعد أيام.. فقست البيضات وطلع المولود دجاج مش لقالق!!..

هنا ثارت حمية اللقلق الزوج وشك في زوجته اللقلوقة!! يا سافلة.. تخونيني مع ديك؟! ثم صرخ بصوت عال!! واجتمع أهل حارة اللقالق!! وانهالوا جميعاً على اللقلوقة الزانية!! وقتلوها.. والنتيجة أن العالم الفرنسي اسلم!!..